OZ-Spendenaktion: Bereits mehr als 80 000 Euro für die „Greif“

Greifswald

Dass das sanierungsbedürftige Segelschulschiff „Greif“ seit dem Winter an der Leine liegt, bewegt viele Menschen. Mehr als 80 200 Euro kamen bislang bei der OZ-Spendenaktion „Rettet die Greif“ zusammen. Mit Hilfe dieser Spenden wollen wir die 125 000 Euro teure Erneuerung des Holzdecks finanzieren. Ein großes Dankeschön an die mehr als 850 Leser, die sich bereits mit einer Spende an der Retttung der „Greif“ beteiligten!

Gespendet haben: Dietmar Armin Berger 150 Euro, Wolfgang und Doris Behr 100 Euro, Hans-Martin Harder 50 Euro, Detlef und Susanne Ströming 100 Euro, Cheplapharm Arzneimittel GmbH 1000 Euro, Monika Angela Moschner 50 Euro, Rainer Kruse 25 Euro, Konrad Rise 100 Euro, Ina Korber 100 Euro, Erwin und Britta Leschinger 100 Euro, Barbara Hasse 1000 Euro, Annemarie Braun 20 Euro, Deike Briege 150 Euro, Heidenauer Metallverwertungs GmbH Freital 500 Euro, Rosemarie Schmidt 50 Euro, Ursula Ribbe 100 Euro, Heinz und Ingeborg Woeller 50 Euro, Frank und Inge Schrade 50 Euro, Bernd und Elke Jaeger 100 Euro, Anita Hottenrott 100 Euro, Kurt Dartsch 20 Euro, Christian Bauer 2000 Euro, Egbert und Birgit Possehl 50 Euro, Ingrid Ihlenburg 30 Euro, Bernd Zorn, 500 Euro; Elke und Gerd Gruber, 100 Euro; Jürgen und Karin Krause, 20 Euro; Marine-Verein Erfurt e.V., 306 Euro; Baldur und Hildgund Schmidt, 50 Euro; Detlef und Regine Weiß, 20 Euro; Hans-Gerd und Renate Buchholz, 50 Euro; Dietrich und Siegrid Ricks, 20 Euro; Dieter Mentz, 50 Euro; Herbert und Angelika Maria Beck, 10 Euro; Paul und Marion Böhme, 15 Euro; Peter Mühle, 20 Euro; Helmut Göbel, 50 Euro; Andre und Britta Stenzel, 50 Euro; Peter-Rainer Zimprich, 50 Euro; Peter Krasemann, 350 Euro; Ulrich und Ilona Lewerenz, 10 Euro; Fritz und Dr. Bettina Schackow, 20 Euro; Margarete und Klaus Lucke, 20 Euro; Ulf Pagenkopf, 50 Euro; Dieter Pochert. 50 Euro; Reinhold und Karin Prehn, 20 Euro; Igor und Christiane Weber, 20 Euro; Elke Polzow, 10 Euro; Margrit Ramm, 10 Euro; Ilona Olschina, 10 Euro; Klaus-Reiner Kring und Dr. Rosemarie Poldrack, 100 Euro; Michael Zeplin, 50 Euro; Wolfgang und Gundula Steffen, 10 Euro; Dr. Hans und Marlis Bluhm, 10 Euro; Jürgen Heinrich, 10 Euro; Reiner und Frau Edeltraud Päplow, 50 Euro; Frank und Anke Joachim, 100 Euro; Manfred und Brunhild Hanke; 50 Euro; Werner und Reingard Völkel, 10 Euro; Marion und Hans-Jürgen Ryba, 20 Euro;

Anzeige

Auch Sie könnten die Sanierung der „Greif“ unterstützen: Spendenkonto der OZ: Sparkasse Vorpommern; Zahlungsempfänger: Förderverein Rahsegler Greif e.V.; IBAN DE57 1505 0500 0102 1025 11

Von OZ