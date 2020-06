Ob saniert oder neu: Greifswalds Architektur ist eine Radtour wert

Greifswald

Der Tag der Architektur ist immer eine gute Gelegenheit, Türen von Gebäuden zu öffnen, die sonst verschlossen bleiben. Sonst. Denn die Corona-Pandemie hat auch hier alles auf den Kopf gestellt. Die Architektenkammer MV hat sich entschlossen, in diesem Jahr auf die beliebten Führungen zu verzichten und stattdessen eine Broschüre mit Radtouren aufzulegen, nach der jeder auf eigene Faust die vorgeschlagenen Bauwerke erkunden kann.

„Mehr Mut zum Unbekannten“, forderte René Chares von der Architektenkammergruppe Greifswald im einleitenden Interview. Ich schnappe mir das Rad und mache den Test: Wie viel Mut steckt in den vorgestellten Architekturprojekten?

Routenvorschlag Architektenkammer MV Quelle: Arno Zill

Station 1: Reetdachhaus in Neuenkirchen

Erste Station ist ein Reetdachhaus in der Theodor-Körner-Straße 34 in Neuenkirchen. Inmitten von Einfamilienhäusern des 20. Jahrhunderts wartet in Neuenkirchen ein Schmuckstück auf Architekturfreunde. Ein frisch saniertes kleines Haus in leuchtendem Terrakottaton und mit Fachwerkelementen. Stolzer Besitzer und Bewohner des Hauses ist Hans Oosterbeek, der mir das Haus vorstellt.

„Das Reetdach war zwar sehr zugewachsen, konnte aber von einem Unternehmen aus Neuenkirchen wieder hergerichtet werden“, erzählt der Elektroingenieur, der aus den Niederlanden stammt und das damals völlig verfallene Haus vor zwei Jahren gekauft hat.

„Zwei Außenwände konnten stehen bleiben, zwei habe ich teilweise neu hochziehen müssen. Aber ich wollte so viel wie möglich erhalten, das Obergeschoss zum Beispiel ist komplett alt.“ Dabei steht das im 19. Jahrhundert erbaute Haus nicht unter Denkmalschutz – theoretisch wäre also auch ein Abriss möglich gewesen.

„Der Vorbesitzer wollte, dass das Haus erhalten bleibt, ich bin der gleichen Meinung“, sagt der 52-Jährige. „Auch wenn das mit viel Arbeit und Kosten verbunden war.“ Das Raumklima sei viel besser als in einem Neubau, außerdem sei es einfach schön, in einem solchen Haus zu wohnen.

Station 2: Ernst-Lohmeyer-Platz

Die zweite Station führt mich zum Ernst-Lohmeyer-Platz nach Greifswald. Hier blickt man auf den Gebäudekomplex der Universität, in dem früher unter anderem die Chirurgie ansässig war. Mit dem Bau des Campus am Beitz-Platz wurden diese Gebäude leer gezogen.

Der Lohmeyer-Campus ist bereits Sitz der Geisteswissenschaften. In das Gebäude der ehemaligen Klinik für Innere Medizin (rechts) sollen einmal die Rechts- und Kommunikationswissenschaften einziehen. Quelle: Anne Ziebarth

Obwohl die Innenarchitektur der um 1900 auf Holzpfählen errichteten Häuser nicht unbedingt den heutigen Raumerfordernissen entsprach, entschied sich die Universität, den Campus neu zu beleben. Nach umfangreichen Bauarbeiten zogen die Geisteswissenschaften ein, eine Mensa wurde eingerichtet, Studenten sprechen heute gerne vom „schöneren“ Campus.

Station 3: Gesamtschule „ Erwin Fischer “

Weiter geht es in Richtung Schönwalde I zur integrierten Gesamtschule „ Erwin Fischer“, dem Vorzeige-Bauprojekt der Hansestadt. Das Herzstück, der Schulneubau, wurde im vergangenen Jahr eingeweiht, auch Bundeskanzlerin Merkel war zu Gast. Hier haben die Architekten ziemlich alles umsetzen können, was „moderne“ Schule heute ausmacht.

Was für ein Hingucker: Die Gesamtschule „Erwin Fischer“ gilt zu Recht als Vorzeigeprojekt, unter anderem wegen des modernen Raumkonzeptes. Derzeit werden die Außenanlagen gestaltet. Quelle: Anne Ziebarth

Offene Lernbereiche, ein riesiges, lichtdurchflutetes Atrium, viel Platz für die Schüler und selbstverständliche Integration von digitalen Elementen wie etwa den interaktiven Schultafeln. Auch von außen ein echter Hingucker durch eine aufgelockerte Fassade und Eckfenster.

Station 4: Einsteinstraße 18/20

Nur wenige Meter weiter, in der Einsteinstraße 18/20 ist ein weiteres, eher ungewöhnliches Bauprojekt entstanden. Hier hat die WVG in der Nähe zwei Neubauten errichtet, die frei finanziert sind und deren Wohnungen sich an eine unterschiedliche Klientel richten. Dreigeschossige Maisonettewohnungen vermitteln den Eindruck vom „Wohnen im Reihenhaus“, die Mieten sollen bei rund 8 Euro pro Quadratmeter liegen.

Noch unbewohnt, aber stark nachgefragt. Wohnen auf mehreren Etagen in der Einsteinstraße. Quelle: Anne Ziebarth

Das Baufeld wurde nicht voll ausgenutzt, um Platz für Grünanlagen zu lassen. Noch sind die Wohnungen nicht bezogen, das Gelände wirkt seltsam steril und bildet einen Kontrast zu den Plattenbauten der Umgebung. Doch wie kommt der Neubau mit den apfelgrünen Balkonverkleidungen bei den Nachbarn an? „Einwandfrei“ ruft ein Familienvater im Vorbeigehen und reckt den Daumen nach oben.

Station 5 und 6: Gaußstraße 5/6

Die nächsten beiden Stationen der Tour finden sich in der Gaußstraße 5/6, ebenfalls in Schönwalde I. Mit dem Bau von zwei neuen Wohngebäuden hat die WVG hier ein Projekt des sozialen Wohnungsbaus verwirklicht und eine Lücke gefüllt, die durch den Rückbau von Plattenbauten entstand. Die beiden Fünfgeschosser mit insgesamt 49 Wohnungen wirken trotz der gelben Farbelemente ganz schön klotzig, sind aber weit von der Wirkung der „Platte“ entfernt.

Die zwölfjährige Alicia und ihre Geschwister Emilia und Ben nutzen die neue Freifläche jeden Tag. Einer der beiden Neubauten befindet sich im Hintergrund links. Quelle: Anne Ziebarth

Highlight ist eine große Grünfläche, die mit geschwungenen Wegen und Spielmöglichkeiten wie ein richtiger Park gestaltet ist. Die Geschwister Alicia, Emilia und Ben nutzen das Gelände nach Angaben ihrer Oma Hannelore „jeden Tag“. „Hier kann man prima Skaten, auch die Sitzmöglichkeiten sind gut“, bestätigt die zwölfjährige Alicia. „Es ist cool hier.“

Station 7: Kita „Zwergenland“

Weiter geht es mit dem Rad in Richtung Eldena. In der Vitus-Behring-Straße 28 ist ein architektonischer Traum für 153 Kinder entstanden. Die neue Kita „Zwergenland“ der kommunalen Hanse-Kinder punktet optisch durch unglaubliche Großzügigkeit und bunte Farben. Vor dem Gelände treffe ich Elea Bürgel vom christlichen Verein Greifbar.

Was für ein Kontrast: Die alte „Kita Zwergenland“ rechts im Bild. Links der Neubau. Quelle: Anne Ziebarth

„Ich finde die Naturmaterialien in der Fassade toll.“ Greifbar-Kollegin Svanhild Zach ergänzt: „Das Gebäude wirkt so offen und lichtdurchflutet. Kein Vergleich zum kastigen Vorgängerbau. Dort sah jeder Raum irgendwie gleich aus, obwohl man schon versucht hat, die Räume schön zu gestalten.“

Station 8: Goetheweg in Lubmin

Die letzte Station der Radtour liegt in Lubmin. Warnung: Auf der direkten Strecke über die stark befahrene L 262 gibt es nach dem Abzweig Ludwigsburg keinen durchgehenden Radweg. Alternativ: Schlenker über Loissin und Gahlkow fahren. Im Lubminer Goetheweg wird der Straßenbelag zu Sand, immer mehr Kiefern stehen in den Vorgärten und spenden Schatten, am Straßenende lacht bereits das Meer.

Im Dünenwald von Lubmin steht dieses vom Architekturbüro Rau gestaltete Privathaus. Es wurde im Herbst 2019 fertiggestellt. Quelle: Anne Ziebarth

Trotzdem lohnt ein Blick nach links, zur Hausnummer 12 a. Hier verbirgt sich ein kleines Häuschen mit einer Fassade aus Stahl und Holz, farblich perfekt in den Dünenwald eingepasst. Etwas kann man durch die großen Fenster erkennen: Keine abgegrenzte Geschossigkeit, offen, mit viel Platz, Licht und Luft. Hier möchte wohl jeder gerne Zeit verbringen.

Als Alternative bietet sich aber ein erfrischendes Finale an: Wenige Meter weiter kann man die Radtour bei einem Bad in der Ostsee ausklingen lassen.

Fazit der Radtour

Fazit: Sehr spannend, bei einer Radtour mal explizit auf Architektur zu achten. Man lernt außergewöhnliche Häuser kennen – und auch schätzen. Denn zumindest bei den Projekten auf dieser Tour sieht man: „Mut zum Unbekannten“ oder zumindest „zum Unüblichen“ zahlt sich architektonisch aus.

Im optischen Empfinden, aber auch im Nutzen und Erleben. Die Tour ist von der Architektenkammer mit einer Dauer von eineinhalb Stunden angegeben. Ich empfehle, mindestens einen halben Tag einzuplanen.

Von Anne Ziebarth