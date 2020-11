Pasewalk: Schleuser fliehen vor Polizei - und werden geschnappt

Pasewalk

In Zerrenthin bei Pasewalk haben Bundespolizisten am Dienstagabend ein Auto von mutmaßlichen Schleusern gestoppt. Der Wagen war zuvor Teil eines Auto-Konvois, den die Polizisten auf der A11 vor der Autobahnabfahrt Penkun kontrollieren wollten. Während zwei der Fahrzeuge anhielten, floh das dritte Fahrzeug – konnte aber in der Ortschaft Zerrenthin gestoppt werden.

Neun Personen ohne gültige Aufenthaltserlaubnis in den Autos

Insgesamt befanden sich in den Fahrzeugen neun Personen, davon zwei Kleinkinder (Zwillinge, 30 Tage alt). Bei den Personen handelt es sich um Ukrainer, Tadschiken, Georgier und Usbeken. Alle waren nicht im Besitz gültiger Aufenthaltstitel für die Bundesrepublik. Erste Ermittlungen ergaben, dass von den Personen ein Kraftfahrer im Verdacht steht, als Schleuser fungiert zu haben. Die Ermittlungen dauern an.

