Wustrow

Nach einem heißen Beginn am Freitagabend mit einem allseits gelobten Feuerwerk hat die Freiwillige Feuerwehr am Wochenende ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert. Wehrführer Andreas Levien kam angesichts des Interesses an der Arbeit der Kameraden kaum noch aus dem Staunen heraus.

„Es war sehr voll, sehr, sehr voll“, urteilte der Wehrführer am Sonntag. Der große Festumzug am Samstag mit Beteiligung vieler benachbarter Feuerwehren hatte die Zuschauer am Wegesrand mit auf den Festplatz gelockt. Dort konnten sie unter anderem eine große Vielfalt an Feuerwehr-Einsatzfahrzeugen bewundern und besichtigen. Publikumsmagnet war ein Flugfeld-Löschfahrzeug vom Bundeswehrstandort in Warnemünde. Etliche Besucher wollten einmal in dem übergroßen Fahrzeug Platz nehmen und ließen sich die Einsatzmöglichkeiten erklären.

Auch das Rettungsboot „Barsch“ der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger stand bei den Besuchern im Mittelpunkt des Interesses. Wehrführer Andreas Levien zeigte sich im Anschluss an das Jubiläumsfest hoffnungsvoll, dass sich neue Mitglieder für die Feuerwehr in dem Ostseebad finden ließen.

Zur Galerie Anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Freiwilligen Feuerwehr Wustrow gab es am Wochenende einen Festumzug durch das Ostseebad. Außerdem überreichte Amtswehrführer Kay Mittelbach Ehrenurkunden.

Timo Richter