Barth/Davao

Es war ein Fest, das die Helfer glücklich und traurig zugleich machte. Ruth Graumann hat mit Unterstützung für rund 700 Kinder, die mit ihren Familien auf der Müllhalde nahe der philippinischen Großstadt Davao leben und arbeiten, eine Neujahrsfeier veranstaltet. „Ich hatte immer wieder Tränen in den Augen“, erinnert sich die Bartherin zurück. „Die Ärmsten der Armen so glücklich zu sehen, hat mich glücklich gemacht, aber gleichzeitig auch wehmütig.“

Auf der Müllhalde leben und arbeiten Familien mit ihren vielen Kindern in unvorstellbaren Verhältnissen. Die Kinder wachsen im Dreck anderer Menschen auf und helfen ihren Eltern, die gesamte Familie zu versorgen, indem sie, anstatt zur Schule zu gehen, auf der Müllhalde recycelbares Material sortieren, welches dann für ein paar Pesos verkauft wird. „Oft reicht das Geld, wenn überhaupt, nur für eine Mahlzeit am Tag aus“, berichtet die 30-Jährige.

Ziel bei Spendenaktion weit übertroffen

Gemeinsam mit anderen Mitgliedern des in Gründung befindlichen Fördervereins Mariphil Nord hatte sie in den vergangenen Wochen Spenden gesammelt. Auch viele OZ-Leser hatten sich beteiligt und die Aktion unterstützt (die OZ hatte im Vorfeld über das Projekt berichtet). Insgesamt 11 000 Euro sind zusammengekommen.

Damit habe der Verein sein Ziel bei weitem übertroffen. „Das hat mich berührt. Ich habe gehofft, dass wir die benötigte Summe zusammenbekommen würden, hätte aber niemals damit gerechnet, dass fast das Doppelte gespendet werden würde. Wir sind überwältigt“, sagt Ruth Graumann, die Anfang Januar, kurz vor der Neujahrsfeier, auf die Philippinen flog.

Zur Galerie Die Bartherin Ruth Graumann hat gemeinsam mit Helfern für die Kinder, die mit ihren Familien auf der Müllhalde in Davao auf den Philippinen leben, ein Fest auf die Beine gestellt. Zahlreiche Spenden waren eingegangen, auch von OZ-Lesern.

Eine Geschenktüte pro Kind

Da genug Spenden zusammenkamen, konnten die Helfer auch Wasserkanister kaufen. Die brauchen die Familien, die auf der Müllhalde wohnen, um sauberes Wasser von der Wasseraufbereitungsanlage zu holen. Quelle: Ruth Graumann

Die Mitarbeiter und die kleinen Bewohner des Mariphil-Kinderdorfs hatten dort bereits Vorarbeit geleistet und die Geschenktüten gepackt – eine für jedes Kind. Neben Hygieneartikeln (Zahnbürste und -creme, Seife, Shampoo, Läusekamm, Handtuch und Wattestäbchen) waren auch Flipflops dabei. Die sind auf der Müllhalde besonders wichtig für die Kinder, die sonst barfuß gehen. Zudem bekam jedes Kind eine warme Mahlzeit und ein Getränk sowie altersgerechtes Spielzeug.

Trotz der guten Vorarbeit gab es noch jede Menge zu tun. Spielzeug musste gekauft und der Truck beladen werden. Weil bei der Spendenaktion genug Geld zusammengekommen war, konnten die freiwilligen Helfer vor Ort außerdem Wasserkanister für die Müllhalden-Bewohner kaufen. Denn um Wasser von der Wasseraufbereitungsanlage zu holen, benötigen sie diese dringend.

Und dann kam der Tag der Neujahrsfeier – ein Fest mit dem die Helfer allen Kindern auf der Müllhalde und ihren Familien für das neue Jahr Hoffnung auf ein erfülltes Leben schenken wollten.

Spaghetti mit Hühnchen: Ein Festessen für die Kinder

Oft bekommen die Kinder nur eine warme Mahlzeit am Tag, nicht selten ist das ein Schälchen Reis. Spaghetti mit Hühnchen sind für sie ein Festessen. Quelle: Ruth Graumann

Ausgestattet mit Mikrofonen informierten die Sozialarbeiter die Kinder über die Aktion und sorgten dafür, dass jedes Kind sein Geschenk bekam. „Alles ging ganz geordnet vonstatten, was bei 700 Kindern nicht ganz selbstverständlich ist“, erklärt die Bartherin und lacht. An verschiedenen Stationen konnten sich die Kinder Hygieneartikel abholen, etwas zu essen und für ihr Alter passendes Spielzeug sowie Flipflops anprobieren, damit am Ende auch jeder die passende Größe hatte.

„Die Geschenke waren für die meisten Kinder Nebensache, ausgehungert haben sie sich erst mal über das Essen hergemacht. Spaghetti und Hühnchen – ein wahres Festessen auf den Philippinen.“ Für Ruth Graumann ein schöner und trauriger Moment zugleich: „Ich habe beobachtet, wie ein großer Bruder seine kleine Schwester gefüttert hat, ich habe ein vielleicht zweijähriges Mädchen zwischen den Müllhaufen sitzen sehen, das sich mit beiden Händen das Essen in den Mund geschaufelt hat.“ Nach dem Essen spielten die Kinder mit ihren Basketbällen, Wasserpistolen oder Springseilen oder sie tanzten zur Musik, die das Team für die Neujahrsfeier organisiert hatte.

Neue Hoffnung für ein Geschwisterpaar

„Die Neujahrsparty hat ihrem Namen alle Ehre gemacht“, sagt Ruth Graumann. „Es war schön, zu sehen, wie sehr sich die Menschen gefreut haben über Dinge, die wir in Deutschland als Kleinigkeiten abtun würden. Unsere Hilfe kommt an, das hat mich wieder einmal darin bestätigt, weiterzumachen.“

Und die Feier brachte einen weiteren Erfolg. So konnte das Mariphil-Team wieder ein Geschwisterpaar im nahe gelegenen Kinderdorf aufnehmen und ihm Hoffnung geben auf eine lebenswerte Zukunft. „Mit solchen Aktionen, wie der Neujahrsfeier, können wir Mariphil immer bekannter machen bei den Menschen und Vertrauen zu ihnen aufbauen“, erklärt Ruth Graumann. Denn auf der Müllhalde hätten die Mädchen und Jungen keine Perspektive.

Doch trotz der Freude über die vielen kleinen schönen und bewegenden Momente bleibe nach einem Besuch auf der Müllhalde auch immer Betroffenheit. Zum ersten Mal war die 30-Jährige auch bei den rund 50 Familien, die Holzkohle aus Kokosnussschalen herstellen.

Die Lebensumstände haben sie schockiert: „Überall stehen verwahrloste Hütten, in denen teilweise Großfamilien wohnen. Ich habe gleich mehrere Kinder gesehen, die nackt waren oder nur zerrissene übergroße Shirts getragen haben. Es ist quasi unmöglich, dort sauber zu bleiben, überall liegt Müll und Dreck.“

Mit Spendengeldern weitere Projekte möglich

Seit ihrem Freiwilligendienst 2016/2017 engagiert sich die Bartherin Ruth Graumann auf den Philippinen. Vor allem für die Kinder. Quelle: Förderverein

Da die Spendenbereitschaft so groß war und mehr Geld als erwartet gespendet wurde, plant der Verein mit den überschüssigen Spendengeldern, weitere Projekte auf der Müllhalde zu verwirklichen. Der erste Schritt sei, einen Sozialarbeiter einzustellen, der sich direkt vor Ort um die Familien, deren Bedürfnisse und die Umsetzung von neuen Projekten kümmern kann.

Eine weitere von vielen Ideen sei es, alle Kinder von auf Dauer gefährlichen Würmern zu befreien und ihnen zudem eine zahnärztliche Untersuchung zu ermöglichen. Erste Gespräche mit einer Zahnärztin hat Ruth Graumann bereits geführt, die Umsetzung des Großprojekts erfordere aber eine lange Planungsphase.

Ende Februar wird die Bartherin aber erst einmal wieder nach Hause zurückkehren, doch es wird nur ein Abschied auf Zeit. Denn seit ihrem Freiwilligendienst, den sie von November 2016 bis Dezember 2017 im Mariphil-Kinderdorf auf der philippinischen Insel Mindanao absolvierte, hat sie das Schicksal der Menschen – und vor allem der Kinder – nicht mehr losgelassen. Auch in Zukunft will sie den Ärmsten der Armen helfen und so die Welt Stück für Stück ein kleines bisschen besser machen.

Kindern eine Zukunft geben Das Mariphil-Kinderdorf auf der Insel Mindanao bietet Kindern in Not ein neues Zuhause. Philippinischen Straßenkindern, aber auch Kindern, die ihren Familien auf der Müllhalde in Davao leben, bekommen hier eine Chance auf eine bessere Zukunft. Dazu zählen unter anderem feste Bezugspersonen, ausreichend und gesunde Ernährung, Gesundheitsfürsorge und schulische Bildung. Mehr Informationen im Internet unter www.kinderdorf.mariphil.com.

Lesen Sie auch:

Von Anika Wenning