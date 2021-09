125 Jahre 2.0: Wie Damgartens Feuerwehr ihr Jubiläum feierte

Ribnitz-Damgarten

Bereits Anfang 2019 begannen die Planungen, eine Arbeitsgruppe wurde gegründet. Richtig groß sollte das Jubiläum gefeiert werden. 125 wird man ja schließlich nicht jeden Tag. Doch die Pandemie zwang auch das Vorhaben in die Knie, den 125. Geburtstag der Damgartener Feuerwehr angemessen im „richtigen“ Jahr angemessen zu feiern. Doch weil aufgeschoben nicht aufgehoben ist, war es am Sonntag schließlich dann doch so weit. 125 Jahre 2.0 hieß es auf dem Gelände des Ruderstützpunktes im Damgartener Hafen. Etwas kleiner als geplant, etwas weniger Tamtam, aber sicherlich nicht weniger emotional.

Auf ein kleines Familienfest am Nachmittag folgte eine Feierstunde am Vorabend. Bürgermeister, Amtsvorsteher, Kreiswehrführer, Gemeindewehrführer, Abgeordnete der drei Feuerwehren aus Ribnitz, Klockenhagen und Tempel, Mitarbeiter des Ordnungsamtes und einige mehr waren zum Gratulieren gekommen. „Ich verneige mich vor Ihrem Engagement. Danke und weiter so“, sagte Heiko Körner. Ribnitz-Damgartens 1. stellvertretenden Bürgermeister wurde die Ehre zuteil, die Festrede für die Damgartener Wehr zu halten. Körner leitet das Bauamt, dem auch das Ordnungsamt angeschlossen ist. Sämtliche Belange der Feuerwehr durchlaufen also dieses Amt.

Dank an die Familien

Der Bauamtschef gab einen kurzen Abriss über die Geschichte und die Veränderung der Damgartener Wehr, angefangen am 25. Mai 1895, dem Gründungstag, über lederne Eimer als Teil der ersten Ausstattung und die Gründung einer Frauengruppe 1967 bis zum heutigen Tag.

Zwei Aspekte wurden neben dem Dank für den Einsatz der Kameraden von allen Rednern besonders betont. Die Zusammenarbeit der Wehren in der Bernsteinstadt, speziell zwischen dem Löschzug I Ribnitz und dem Löschzug II Damgarten habe sich in den vergangenen fünf Jahren enorm verbessert. Zweitens gelte ein ganz spezieller Dank den Familien der Brandschützer, die voller Verständnis das Ehrenamt und damit den Brandschutz in der Stadt überhaupt ermöglichen.

„Wir sind stolz auf Euch“, sagte Ribnitz-Damgartens Bürgermeister Thomas Huth. Die Stadt versuche ihrerseits, die Wehren zu unterstützen, vor allem mit Technik und Beton. Ende des Jahres soll ein neues Tanklöschfahrzeug in Damgarten anrollen. Ein großer Wunsch der Damgartener Brandschützer: Die bauliche Vergrößerung des Gerätehauses. Vor allem wegen der immer größer werdenden Fahrzeuge wird es hier immer enger.

Jugend = Zukunft

Kleine Geschenke und eine Festschrift gab es für die Gäste. In dem Heft ist die Historie der Damgartener Feuerwehr dargestellt. „Unsere Geschichte ist wichtig. Sie muss weiter gelebt und gepflegt werden. Wir alle sind Teil dieser Geschichte“, sagte Zugführer Matthias Behrend auch mit Blick auf die Jugendfeuerwehr. „Das ist unsere Zukunft, die Jugend schreibt unsere Geschichte weiter.“

Zwölf Mitglieder hat die Jugendabteilung. Insgesamt zählt der Löschzug II 59 Mitglieder, darunter neben der Jugendabteilung 37 aktive Einsatzkräfte, sechs Mitglieder in der Reserve und vier in der Ehrenabteilung.

Von Robert Niemeyer