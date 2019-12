Marlow

Die Polizei hat am Freitag einen 15-jährigen Jungen aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen gesucht, der am Nachmittag als vermisst gemeldet wurde. Am späten Abend dann die erfreuliche Nachricht: Der Junge ist am Abend wohlbehalten aufgefunden worden.

Zur Galerie Ab wann gilt ein Mensch als vermisst? Kann jeder jeden als vermisst melden? Wie genau geht die Polizei bei der Vermisstensuche vor? Wenn eine Person verschwindet, sind die Menschen in ihrem Umfeld häufig ratlos. Die OZ hat mit den Beamten gesprochen und die wichtigsten Fragen geklärt.

