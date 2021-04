150 Jahre Ribnitz-Damgartener Gymnasium: Ehemalige gesucht

1871 gründete die Stadt Ribnitz die höhere Bürgerschule. Der Unterricht begann am 10. Oktober 1871 mit drei Klassen in angemieteten Räumlichkeiten der Fischerstraße 12. 1872 begann der Bau eines neuen Schulgebäudes am Südlichen Rosengarten. Am 10. April 1874 wurde es am heutigen Bauermeisterplatz eingeweiht.

1881 erhielt die Schule die Anerkennung als Höhere Bürgerschule Erster Ordnung. 1884 erfolgte die Umbenennung in Realprogymnasium. Die Verringerung der Schülerzahlen Ende der 80er Jahre führte zur Umwandlung des Realprogymnasiums in eine lateinlose Realschule, 20 Jahre später in eine staatliche Realschule. 1931 wurden die „Höhere Töchterschule“ und die Realschule zusammengeschlossen.

Die „Höhere Töchterschule“ war bereits 1859 gegründet worden. Anfangs in der Langen Straße 20, zog die Schule 1905 in das neue Gebäude in der Ulmenallee um. Nach dem Zusammenschluss mit der Realschule beherbergte das Gebäude in der Ulmenallee eine Grundschule.

Die Realschule wurde in den Jahren 1938/39 in eine Oberschule für Jungen umgewandelt. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges wurde die Schule als Lazarett genutzt, Unterricht fand verkürzt statt. Im Mai 1945 kam es zur teilweisen Wiederaufnahme des Unterrichtes. In den folgenden Jahren wurde die Schule zur Oberschule für die Klassen 9 bis 12. Auch ein Internat wurde eröffnet. Am 31. März 1950 erhielt die Schule den Namen „Richard Wossidlo“.

Mit der Bildung der Erweiterten Oberschule (EOS) 1965/66 ging auch ein Umbau der Schule am Bauermeisterplatz einher. 1982 wurde die EOS auf die Klassen 11 und 12 beschränkt. Erst 1990 führte man zur Vorbereitung auf die EOS drei 10. Klassen als Leistungsklassen ein.

1990 hatte Ribnitz-Damgartens Gymnasium vier Standorte, einen in Damgarten und drei in Ribnitz mit insgesamt rund 1600 Schülern. 1993 wurde das Damgartener Gymnasium eigenständig. Das eigentliche Richard-Wossidlo-Gymnasium jedoch war das Ribnitzer. Sinkende Schülerzahlen stellten die Standorte infrage. Der Zustand der Gebäude ließ zu wünschen übrig. Ein Neubau für ein Gymnasium sollte her. Eine Voraussetzung dafür war der Zusammenschluss der Ribnitzer und Damgartener Gymnasien. 1998 fusionierten die Gymnasien. Im Mai 2000 wurde der Neubau in Damgarten übergeben. Heute besuchen etwa 500 Schüler das Wossidlo-Gymnasium.