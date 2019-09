Barth

150 Teilnehmer kamen am Wochenende zum 16. Ostseecamp nach Barth, das auch in diesem Jahr wieder vom Shotokan-Karate-Verein „Samurai“ Barth ausgerichtet wurde. Zu Beginn wurde den beiden Barther Trainern Manfred Schulz und Thomas Liess die Ehrenmedaille des Deutschen Karate Verbandes in Silber verliehen. Im Anschluss standen für die Karatekas, die aus dem ganzen Bundesgebiet angereist waren, Trainingseinheiten mit Spitzentrainern aus Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt auf dem Programm. Von 10 Uhr bis 17.45 Uhr wurden fünf Trainingseinheiten über je eineinhalb Stunden angeboten, über 20 Prüflingen wurden erfolgreich die Kyu-Prüfungen abgenommen, zugleich war die Weiterbildung der Landesprüfer. Text: Anika Wenning/Foto: Sandra Schneider

