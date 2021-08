16-Jähriger aus Tressentin schraubt DDR-Trecker zusammen – und lernt dabei fürs Leben

Tressentin

Eigentlich sollte ein 51 Jahre alter und originalgetreu restaurierter RS09 GT (RS: Radschlepper, GT: Geräteträger) am vergangenen Wochenende (28.,29. August) aus der Hobbywerkstatt von Dieter Mietzner (61), dem Vorsitzenden und Cheftechniker des Tressentiner Treckerclubs (TTC), rollen und zu einer kurzen Probefahrt starten. Doch daraus wurde nichts, denn die alte Technik zeigte sich trotz des bisher betriebenen Aufwands zickig.

Eigentümer des mit diversen Anbaugeräten variierbaren Mehrzwecktraktors ist der 16-jährige Bruno Hauser, ein Nachbar Dieter Mietzners. Sein Opa aus der Uckermark, der die robuste Maschine in den Jahren nach der Wende für verschiedene Arbeiten auf dem eigenen Grundstück nutzte, hat sie nun dem technikbegeisterten Enkel überlassen. Brunos Vater Torsten Hauser, selbst Eigentümer eines restaurierten „Eicher Königstiger“ und aktives Mitglied des Treckerclubs, hatte den RS09 im Frühjahr per Trailer nach Tressentin geholt.

Jede freie Minute fließt in das Liebhaberstück

Seither haben Dieter Mietzner, von den Mitgliedern des TTC nur „Meister“ genannt, und Bruno Hauser sich jede bietende Gelegenheit genutzt, um an dem Liebhaberstück zu tüfteln. Für den Nachbarssohn warf der Landmaschinenschlosser der Agrargenossenschaft Jahnkendorf sogar ein langjähriges Prinzip über Bord. Normalerweise nämlich beginnt er vor Beginn der warmen Jahreszeit nicht mit dem Aufbau alter Traktoren, weil dann die Reparatur im Einsatz befindlicher Landmaschinen Vorrang hat - oft über die reguläre betriebliche Arbeitszeit hinaus und sogar an den Wochenenden.

Bruno Hauser an seinem fabrikneu wirkenden RS09. Quelle: Volker Stephan

„Weil Bruno gegenüber wohnt und durch mein Auto weiß, wann ich anwesend bin, können wir uns auch kurzfristig ohne Verabredung treffen“, erklärte er die Ausnahme. Während der Erntezeit ist das gewöhnlich an Regentagen der Fall, wenn keine Störungen an Landmaschinen zu erwarten sind.

Im Zeitraum von April bis August investierten die beiden Tüftler jeweils ca. 50 Arbeitsstunden in die Überholung des RS09, dessen Ausgangszustand gar nicht so schlecht gewesen war. „Es war noch alles dran, wir haben nur neue Kotflügel, die wir günstig erstehen konnten, anbauen müssen“, erklärte Dieter Mietzner. Das Getriebe, dessen Inneres überraschend gut ausgesehen habe, sei mit neuen Wellendichtringen und Hydraulikschläuchen ausgestattet worden.

Nur der Motor habe nicht laufen wollen - mit einem Kolben stimmte etwas nicht, wie sich nach dem Zerlegen zeigte. „Den Fehler zu beheben, wäre ein Riesenaufwand gewesen“, räumte Dieter Mietzner ein. „Glücklicherweise hatte Brunos Opa einst vorgesorgt und sich einen Ersatzmotor zur Seite gestellt.“

Materialkosten belaufen sich auf rund 1000 Euro

Doch dessen Einspritzpumpen funktionierten nach dem Motorenaustausch ebenfalls nicht zuverlässig. Die Ursache ist wohl in der langen Stillstandszeit des Vierzylinder-Diesels zu finden. Nun werden beide Pumpen in einer Spezialwerkstatt überholt und neu eingestellt.

Neben den komplizierteren Arbeiten waren natürlich auch die grundlegenden Tätigkeiten einer Restaurierung zu erledigen: Das Reinigen, Entrosten und Konservieren der Metallteile sowie die Überprüfung und eventuelle Erneuerung von Verschleißteilen.

Obwohl sein RS09 noch die rote Originalfarbgebung des Traktorenwerks Schönebeck aufwies, entschied sich Bruno nun für eine blaue Lackierung. Sogar einen originalen und funktionsfähigen Frontlader als Anbauteil hat er vom Opa mitbekommen. „Der wird wieder angebaut, wenn es auf unserem Hof mal etwas zu heben gibt“, so seine Absicht.

Die Materialkosten belaufen sich bisher auf ca. 1000 Euro. „Teilweise hat Bruno sich das selbst erarbeitet und selbstverständlich haben wir als Eltern auch etwas beigesteuert“, verriet Vater Torsten Hauser. Er ist zu Recht stolz, dass sein Sohn als 16-Jähriger so geradlinig auf seine Ziele zusteuert.

Dreijähriger Fachabiturkurs in der Richtung Wirtschaft

Und das nicht nur im Hobbybereich, sondern auch im schulischen. Bruno hat die 10. Klasse der Realschule abgeschlossen und wird jetzt in Stralsund einen dreijährigen Fachabiturkurs in der Richtung Wirtschaft beginnen. Die Zeit in der Hansestadt will er auch nutzen, um dort den Pkw-Führerschein zu erwerben. Vorherige Bemühungen um einen Treckerführerschein waren ergebnislos geblieben, weil eine regionale Fahrschule den Theorieteil wegen Covid abgesagt hatte.

Nach erfolgreich abgelegtem Fachabitur käme für Bruno ein Studium des Maschinenbaus oder erst einmal eine Ausbildung zum Mechatroniker für Landmaschinen in die engere Wahl. „Hauptsache etwas mit Schrauben“, ist er sich sicher.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Jugendliche hat von der Chance, unter erfahrener Anleitung zu schrauben und sich dabei von seinem Mentor Tipps und Kniffe abzuschauen, reichlich profitiert. „Mit dem, was ich hier gelernt habe, kann in unserer Schule keiner mithalten. Viele Kumpel besitzen zwar Mopeds, aber einen Trecker nur ich.“ Worauf Dieter Mietzner trocken hinzufügte, die Ortslage Tressentin sei nun mal „treckerpflichtig“.

Für Jugendliche aus der Umgebung leitete er bereits zwei Mal in seiner Werkstatt Winterdurchgänge zum Neuaufbau alter DDR-Mopeds an. Daneben stehen über 40 unter seiner Anleitung restaurierte Traktoren zu Buche - die meisten davon im Eigentum der 31 Mitglieder des TTC. Nun hofft der „Meister“, bald auch Bruno als eines der jemals jüngsten Mitglieder im Club begrüßen zu können.

Von Volker Stephan