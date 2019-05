Starkow

Es verblüfft immer noch: Wer von der Bundesstraße 105 in Löbnitz abbiegt, der mag nicht vermuten, welcher Blick sich nach rund zwei Kilometern mit Allee und den Rapsfeldern eröffnet. Das hohe Schiff der Backsteinbasilika St. Jürgen fesselt das Auge, dann die erblühten Bäume der Streuobstwiese und am Ende der Blick von der Brücke über die Barthe auf den Ortskern.

Zur diesjährigen Eröffnung des Kultursommers des Vereins Backstein, Geist und Garten kamen zahlreiche Besucher in die Backsteinbasilika St. Jürgen. „Wir freuen uns auf diesen Sommer“, sagte der Vereinsvorsitzender Dr. Gerd Albrecht. Geist, Kunst und Kultur träfen in St. Jürgen aufeinander während sich die Seele an den Schönheiten des Gartens erfreue. 2019 sei ein besonderes Jahr. Mit einem großen Festgottesdienst werde im September der 777. Geburtstag von St. Jürgen gefeiert. Zudem werde das Gotteshaus mit dem kommenden dritten Dachreiter ab 2020 anders aussehen. „Zwei Mal gab es einen, möge der dritte sitzen bleiben“, fügte er hinzu.

Ein Kuriosum sprach Jonas Löffler an. Während seine Amtskollegen in der Nordkirche um den Erhalt ihrer Kirchen kämpften, packt der Pastor der Gemeinde Velgast-Starkow beim neuen Dachreiter mit an. „Das ist zukunftsgewandt. Starkow ist im wörtlichen Sinne ein begeisternder Ort“, so der Geistliche. Gern erinnere er sich an seine erste Begegnung mit Starkow vor rund einem Jahr: „Kirche und Garten lagen zu Ostern unter einer dicken Schneedecke. Den Anblick habe ich nicht vergessen. Seitdem bin ich ein Fan von Starkow und möchte hier mitbewegen“, so Löffler.

Traditionell zum Baumblütenfest erfolgt die Vernissage zur diesjährigen Werkschau „Wo das Meer das Land berührt“ des aus MV stammenden und heute in München lebenden Reiner Binsch. Bis zum 31. Oktober haben Besucher die Gelegenheit, in St. Jürgen und in der Backsteinscheue die stimmungsvollen Bilder des international ausgestellten Malers zu erleben.

Uwe Roßner