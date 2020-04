Aktuell können wegen der Corona-Krise keine Veranstaltungen stattfinden. Betroffen ist auch das Kinderfest in Born. Erst sollte es in den September verschoben werden, nun findet das Jubiläumsfest auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst am 12. Juni 2021 statt. Die OZ erklärt wieso.