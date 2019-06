Barth

Abgesehen von einigen zuvor erwarteten Regenschauern kann das 191. Barther Kinderfest durch die Organisatoren als Erfolg verbucht werden. Die wichtigsten Programmteile, wie die Eröffnung auf dem Marktplatz, der große gemeinsame Umzug zu den Anlagen und das nachmittägliche Königsschießen blieben von Wetterunbilden verschont. Sogar die Sonne lugte hin und wieder mal verschämt durch die Wolkendecke. Außerdem sind die Barther, wenn es um ihr Kinderfest geht, nicht zimperlich und greifen lieber zu Schirm und Regencape, anstatt gar nicht dabei zu sein.

Bereits der Marktplatz war am Vormittag sehr gut besucht, als die Gewinner des diesjährigen Plattdeutsch-Wettbewerbs der Barther Schulen, Svyati Alokin und Lara Ziegenhagen, das traditionelle Fest auf Platt eröffneten. Zur Seite standen ihnen dabei der Barther Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig und der Heimatvereinsvorsitzende Mario Galepp.

Gäste aus Polen

Eine Grußansprache richtete Jacek Wozniak, Stadtpräsident der polnischen Partnerstadt Kolberg, an die Barther – perfekt ins Deutsche übersetzt durch seine Ehefrau Karolina, die ebenfalls Stadtvertreterin in Kolberg ist. Auch ihre Kinder Pawel (13), Jacek (11) und Kasia hatten sie mitgebracht – schließlich war der Anlass der Reise ja ein Kinderfest.

Mit einem bunten Umzug startete das 191. Barther Kinderfest.

Die Bartherin Trude Plühmer nahm kurz vor ihrem 91. Geburtstag als dienstälteste Kinderfestkönigin (1935) auf dem Beifahrersitz des Skoda-Oldtimers von Heinz Peters am Umzug teil. 670 Kinder Barther Schulen wetteiferten nach der Ankunft in den Anlagen an den Tauben- und Armbrustständen um einen der begehrten roten Sterne, der zur Teilnahme am Königsschießen am Nachmittag auf der Freilichtbühne berechtigt.

Bis zur Mittagszeit verschonte der angekündigte Regen die Barther an ihrem wichtigsten Festtag, sodass das Ausschießen der Königspaaranwärter längst abgeschlossen war, als die ersten Tropfen fielen. Die Besucher in den Anlagen spannten einfach ihre bunten Regenschirme auf oder stellten sich kurz unter. Das kurzweilige Treiben an den Ständen der Vereine, Institutionen und Schausteller ging weiter.

Stadtwerke der Zeit voraus

Ihrer Zeit weit voraus waren dabei die Barther Stadtwerke. Die Erinnerungsfotos, die Geschäftsführer Konrad Lanz vor einem Hintergrundbild mit Hafenpanorama schoss und sofort ausdruckte, trugen bereits die Aufschrift 192. Barther Kinderfest. Unbeeinflusst davon versicherten einige auswärtige Gäste jetzt schon, im nächsten Jahr unbedingt wieder dabei sein zu wollen. So der Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann ( SPD), der sich das Königsschießen am Nachmittag anschaute und mehrfach seine Bewunderung über den großen Enthusiasmus der Barther ausdrückte.

Auch der Kolberger Stadtpräsident, der oft schon zu anderen Anlässen nach Barth gereist war, aber noch nie zu einem Kinderfest, staunte: „So eine kleine Stadt und so ein fantastischer Umzug. So etwas haben wir in Kolberg nicht.“ Mit Ehefrau Karolina, die Sprachen unterrichtet, hat er nun den Plan gefasst, im kommenden Jahr einen Wettbewerb in allen Kolberger Schulen auszuschreiben und die Gewinner zu einer Busreise zum Barther Kinderfest einzuladen.

Einer der größten Kinderfest-Fans

Einer der größten Kinderfest-Fans, Dirk Schottenhammel, dem einst selbst wie später auch seinen Kindern die ersehnte Königswürde versagt geblieben war, hielt an diesem Samstag traditionell seine Gaststätte „Vinetablick“ geschlossen. „Da könnte sich sogar der Kaiser von China anmelden, ich würde trotzdem nicht aufmachen. Außerdem haben viele meiner Angestellten selbst Kinder und sollen das Fest gemeinsam mit ihnen genießen.“

Das wieder mit großer Spannung erwartete Königinnen-Taubenstechen der Mädchen zog sich über etwa eine halbe Stunde hin, bevor Isabell Heil aus der 6b der Realschule als neue Königin feststand. „Mutti und Papa stehen dort oben und es sieht so aus, als ob sie sich freuen“, konnte sie von ihrem Thron aus erspähen. Wenig später bekam sie mit Benjamin Schumacher aus der 7. Klasse des Gymnasiums einen König an ihre Seite gesetzt. Zufällig wohnen beide nur wenige Meter voneinander entfernt in der Douzettestraße.

Rundflug auf Sonntag verschoben

Bei den Jungen nahmen übrigens viele körperlich kleine Anwärter aus unteren Klassenstufen teil. Waren sie aufgrund ihres Alters am Vormittag noch beim Taubenstechen dabei, mussten sie plötzlich mit der ungewohnten Armbrust klarkommen. Isabell wurde nach ihrem Treffer sofort von ihren Freundinnen und Klassenkameradinnen umringt. Zu den ersten Gratulanten Benjamins zählten die Mitglieder des Barther Spielmannszuges und seine Oma. Kurz darauf kamen auch die Glückwünsche von Friedrich-Carl Hellwig, Patrick Dahlemann und Mario Galepp hinzu. Pawel Wozniak überreichte Tüten mit Präsenten aus Kolberg, während das Ehepaar Pohla wieder die traditionellen Kinderfest-Uhren stiftete.

Wegen der unklaren Wetterprognose war der durch den Ostseeflughafen gesponserte Rundflug für das Königspaar bereits in der Mittagszeit abgesagt und auf den Sonntagnachmittag verschoben worden.

Die Organisatoren vom Heimatverein dankten den Mitarbeitern des Bau- und des Forsthofes sowie den Hausmeistern städtischer Einrichtungen für die große Unterstützung bei der festlichen Ausgestaltung der Umzugsstrecke und der Anlagen.

Volker Stephan