1930 strandete „Janne“ in der Ostsee vor Dierhagen: Ausstellung soll an Unglück erinnern

Dierhagen

„Jahrzehntelang war das Wrack des gestrandeten finnischen Dreimastschoners ,Janne’ das wohl beliebteste Fotomotiv im Ostseebad Dierhagen“, sagt Guido Keil. Und der Vorsitzende des Dierhäger Dorfvereins fügt hinzu: „In unzähligen Fotoalben von Badegästen, Sonntagsausflüglern und vielen Einheimischen ist das Motiv immer wieder zu finden. Oft stand man davor, im Sommer vielfach auch darauf. Dutzende Ansichtskarten aus den Jahren zeigen aber auch den langsamen Verfall des Schiffes. Somit ging der Plan des Amtes und der Gemeinde auf, als der Dierhäger Ortsvorsteher Gratopp am 30.November 1930 das Wrack des Schiffes ersteigerte,,um dem Fremden- und Badeverkehr dadurch dienlich zu sein’“.

Ausstellung erinnert an tragische Strandung

Der Dörpverein Ostseebad Dierhagen plant im nächsten Jahr eine Ausstellung im Geschichtshaus in Dändorf zu der „Janne“. Der Tag der Eröffnung steht bereits fest – am 13.November 2020, genau 90 Jahre nach der Nacht der tragischen Strandung.

Der Dreimastschoner „Janne“ war für die Urlauber d i e Attraktion am Dierhäger Strand. Quelle: Stadtarchiv Ribnitz-Damgarten

Familien stellen Orginalteile der „Janne“ zur Verfügung

Einiges an Material für die Ausstellung sei bereits vorhanden, berichtet Keil. So werde man eine originale Planke und eine Luke vom Schiff zeigen können. Sie werden von zwei alteingesessenen Familien zur Verfügung gestellt. Er selbst werde aus seiner Sammlung Postkarten mit der Ansicht von der „Janne“ zusteuern, auch Christoph Nehring stelle Postkarten zur Verfügung, so Keil. Weiteres Material werde noch gesucht.

Weiteres Material gesucht: Verein startet Aufruf

Der Dörpverein möchte deshalb einen Aufruf starten: Wer Fotos, Ansichtskarten oder auch Originalteile der „Janne“ zur Verfügung stellen kann, wird gebeten, sich zu melden. Ansprechpartner sind Bärbel Groth im Dörphus, Kirchstraße 16a in Dierhagen-Dorf, Telefon 038226/ 80582 , und Guido Keil, Telefon. 038226/80468. „Unser Ziel ist es, alles an Material, was wir zum Schiff und seiner Strandung greifen können, in dieser Ausstellung zusammenzuführen“, so der Vorsitzende des Dierhäger Dorfvereins.

Dreimastschoner war nach Finnland unterwegs

Und das ist in Kurzform die Geschichte des unter finnischer Flagge fahrenden Dreimastschoners: Im November 1930 war das Schiff unterwegs von der westlichen Ostsee nach Finnland ( Raumo). Die Sicht war sehr schlecht, stürmische Winde fegten über das Meer. Dass es dann zur Strandung des Schiffes vor Dierhagen kam. war auf einen Navigationsfehler zurückzuführen. Man verwechselte das Leuchtfeuer Gedser-Schiff ( Dänemark) mit der Nebelstation Wustrow. Während die neunköpfige Crew annahm, in Richtung Gedser Feuerschiff unterwegs zu sein, steuerte ihr Schiff in der Nacht vom 13. auf den 14. November geradewegs auf Wustrow zu und geriet schließlich unter vollen Segeln auf den Dierhäger Strand.

Mitglieder der Musikkapelle des Fliegerhorstes Pütnitz posieren an Deck der „Janne“. Diese Aufnahme entstand wahrscheinlich 1937/38. Quelle: Privatarchiv Edwin Sternkiker

Navigationsfehler führte zum Unglück

Glück im Unglück: Alle neun Mannschaftsmitglieder überstanden das Unglück unbeschadet. In den darauffolgenden Tagen wurden die Takelage und Ausrüstungsgegenstände geborgen und mit Booten nach Warnemünde abtransportiert. Dort wurde alles den Reedereivertretern der „Janne“ übergeben. Sehr schnell tauchte dann natürlich die Frage auf, wie es eigentlich dazu hat kommen können, dass der Mannschaft dieser gravierende Navigationsfehler unterlaufen war. Die „Mecklenburger Zeitung“ äußerte in ihrer Ausgabe vom 17. November 1930 die Vermutung, dass möglicherweise Alkohol eine verhängnisvolle Rolle gespielt haben könnte. Grund für diese Annahme war die Tatsache, dass größere Mengen Sprit beschlagnahmt worden waren. Damit lag der Verdacht nahe, dass die Mannschaft Schmuggel betrieb. Überdies sollen die Besatzungsmitglieder offenbar auch selbst gern oft und übermäßig in die Flasche geschaut haben.

Wrack war Jahrzehnte Attraktion am Strand

In den folgenden beiden Jahrzehnten war die „Janne“ die Attraktion am Dierhäger Strand. Für die Musikkapelle des benachbarten Fliegerhorstes Pütnitz gab das Wrack eine stimmungsvolle Kulisse für die Strandkonzerte ab. Doch Wind, Wetter und Wellenschlag setzten dem Wrack immer mehr zu. Was an Holzteilen nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges noch übrig geblieben war, landete auf Grund des akuten Brennstoffmangels in den Öfen. Mehr zum Thema: Perfekt erhaltenes 500 Jahre altes Schiffswrack in der Ostsee entdecktVor dem Abwracken gerettet: Schwedischer Kapitän zeigt in Wismar stolz seine „Vega“ Wismar: Forscher digitalisiert alte SchiffsdokumenteWrackteile wurden recycelt

Von Edwin Sternkiker