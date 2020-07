Ribnitz-Damgarten

Von der Straße abgekommen ist am Samstag gegen 11.30 Uhr ein Autofahrer aus Berlin. Der 20-Jährige geriet von Körkwitz kommend in der scharfen Kurve kurz vor der Ortseinfahrt nach Ribnitz-Damgarten ins Schleudern und kam in der Folge nach links von der Fahrbahn ab. Laut Polizei blieb der allein beteiligte Fahrer unverletzt. Es entstand Sachschaden, den die Beamten mit rund 1000 Euro angeben.

Von Timo Richter