Prerow

Rettungsschwimmer aus ganz Deutschland werden Anfang August in Prerow ihre Kräfte messen und in den Wettstreit treten. Das Ostseebad ist am 2. des Monats Austragungsort des zweiten Wettbewerbs der diesjährigen Trophy der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft. Die DLRG Prerow wird dazu rund 200 junge Athleten aus 33 Ortsvereinen empfangen.

Prerow ist zum vierten Mal Austragungsort

„Wir freuen uns schon riesig darauf, nach 2017 wieder einen Wettbewerb der bedeutendsten Veranstaltungsreihe im Freiwasser-Rettungssport in Deutschland direkt an unserer Seebrücke durchzuführen“, sagt Organisator Christian Hoschek von der gastgebenden DLRG-Ortsgruppe. Bereits zum vierten Mal ist Prerow Austragungsort für diese Trophy. Sie ist die Wettkampfvariante des Rettungsschwimmens. Dabei treten die Teilnehmer an drei Wettkampforten in den Wettstreit, um den Gesamtsieger zu ermitteln. Neben der Schnelligkeit beim Schwimmen und Laufen kommt es für die Sportler vor allem darauf an, Geräte zur Wasserrettung wie den Gurtretter oder das Rettungsbrett bestmöglich zu beherrschen. Das Wettkampfprogramm umfasst bei der DLRG Trophy für Frauen und Männer jeweils fünf Einzel- und drei Staffelwettbewerbe. Die Königsdisziplin ist ein Triathlon aus Schwimmen, Rettungskajak- und Rettungsbrett-Rennen, Oceanman beziehungsweise Oceanwoman genannt.

Retter aus Harsewinkel siegten beim ersten Wettbewerb

Während die Prerower Gastgeber sich neben dem Wasserrettungsdienst auf die Ausrichtung der Veranstaltung konzentriert, tritt das Team der DLRG Harsewinkel als Sieger des ersten Wettbewerbs an, der im Juni im westfälischen Beckum ausgetragen wurde. Zu den Mitfavoriten zählen auch die Teilnehmer aus dem Halle-Saalekreis und aus Magdeburg. Aus Mecklenburg-Vorpommern gehen Rettungsschwimmer der DLRG Anklam an den Start. Der Startschuss für die Trophy wird am 2. August um 8 Uhr am Hauptstrand an der Seebrücke in Prerow fallen, die Wettkämpfe dauern bis zum frühen Abend.

Zuschauer erwartet Spitzensport

„Die Zuschauer können sich auf rasanten und attraktiven Spitzensport gefasst machen. Das ist ein echtes Erlebnis“, betont Christian Hoschek und lädt zum Kommen ein. Dass die DLRG Prerow optimale Bedingungen für Sportwettbewerbe der Wasserretter schaffen kann, hat die Ortsgruppe schon häufiger bewiesen. Die Rettungsschwimmer haben in den vergangenen Jahren neben der DLRG Trophy auch mehrfach den IRB Deutschlandpokal organisiert, einen Wettkampf mit wendigen Motorrettungsbooten.

Für die Athleten, die im September mit dem Nationalteam zur Europameisterschaft im Rettungsschwimmen nach Italien fahren, ist die DLRG Trophy im Ostseebad einer von noch zwei ausstehenden Härtetests. Der dritte und letzte Wettstreit der diesjährigen Trophy wird dann am 31. August im Kleinen Brombachsee in Langlau (Bayern) ausgetragen. Gesamtsieger der DLRG Trophy wird die Mannschaft, die in der Addition der einzelnen Wettkampftage die höchste Punktzahl erreicht.

Udo Burwitz