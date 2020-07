25 Jahre Strandhotel Fischland: Vom Gästehaus der DDR-Regierung zur Vier-Sterne-Oase

Dierhagen

Als Eckehard Adams 1992 erstmals das Gelände des damaligen Fischlandhotels in Dierhagen betrat, brauchte es eine Weile, bis das Gelände seine Wirkung entfalten konnte. „Die Vision war nicht auf einen Schlag da“, erinnert sich der heute 71-Jährige. Die riesige Marmorterrasse, die den Hotelklotz mit DDR-Charme umrundete, die riesigen Suiten. Klar, das Potenzial war zu erkennen. Doch wirklich klick gemacht habe es hinter dem Gebäude. „Als ich hier ankam, hat es wow gemacht. Aber erst, als ich über die Düne ging und den Strand und das Meer sah, waren die letzten Zweifel gefallen.“ Der Beginn einer Erfolgsgeschichte, die am Mittwoch ein Jubiläum feiert.

Am 15. Juli 1995 eröffnete das Strandhotel Fischland seine Pforten. „Ein stolzer Tag“, sagt Eckehard Adams 25 Jahre später. Der Geschäftsführer eines Immobilien-Unternehmens in Essen kaufte 1993 das Hotel samt Gelände. Nach der Wende war die Anlage durch die Oberfinanzdirektion Rostock abgewickelt und bis zum Verkauf als Hotel verpachtet worden. Zu DDR-Zeiten logierten hier die ganz großen Köpfe des DDR-Regimes.

Luxus für Ulbricht, Mielke und Co.

1968 wurde das Haus auf dem ca. 100 000 Quadratmeter großen Gelände als Gästehaus für Regierungsmitglieder der DDR und Staatsgäste gebaut. Mit entsprechender Ausstattung. Drei Mastersuiten, 18 über 100 Quadratmeter große Appartements, Schwimmhalle, Arztpraxis, Friseur, Sauna, Schwimmhalle, Physiotherapie, Bücherei, Kinderspielzimmer: Mielke, Ulbricht und Co. sollte es hier, direkt in den Dünen an der Ostsee zwischen Neuhaus und Dierhagen Strand, an nichts fehlen. „Ein Haus mit ganz viele Geschichte“, sagt Eckehard Adams.

Und zu DDR-Zeiten ein weißer Fleck auf der Landkarte. Der Zutritt für die „normale Bevölkerung“ verboten, der Strand am Hotel abgesperrt. Die Eliten des Sozialismus blieben unter sich. „Das war wie Sperrgebiet“, weiß Adams.

30 Mitarbeiter übernahm er mit dem Kauf 1993. 30 Millionen D-Mark steckte Adams in den Umbau. Das Gebäude wurde vollständig entkernt, die großen Appartements geteilt. Zwei Mastersuiten, acht Suiten, sechs Galerieappartements und 58 Doppelzimmer entstanden. Etwa 160 Gäste konnten ab diesem Zeitpunkt beherbergt werden, und das auf Vier-Sterne-Niveau.

Ostseelounge: Einziges Sternerestaurant auf der Halbinsel

„Der zufriedene Gast ist uns immer das Wichtigste. Wir möchten dem Urlauber eine Urlaubsheimat schenken“, sagt Isolde Heinz, seit 2008 Hoteldirektorin des Strandhotels Fischland. Eckehard Adams hatte über sein Netzwerk eine neue Hoteldirektorin gesucht und in Isolde Heinz gefunden. „Damals wusste ich gar nicht, wo das Fischland ist“, erinnert sich die 65-Jährige. Doch Adams und Hinz fanden schnell eine gemeinsame Sprache.

Seitdem habe sich das Hotel weiterentwickelt. 2012 wurde die Ostseelounge mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet, bis heute das einzige Sterne-Restaurant auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. Mit der „Meerzeit“ wurde im vergangenen Jahr eine 4500 Quadratmeter große Spa- und Sportwelt eröffnet. Im selben Jahr wurde das Strandhotel als „Sport- und Gesundheitshotel des Jahres“ geehrt. „Diese Auszeichnungen haben wir nicht ohne Grunde erhalten“, verweist Adams auf die Entwicklungen unter der Leitung von Isolde Heinz.

Zum Jubiläumsjahr wurden zuletzt der Eingangsbereich und das Marktplatzrestaurant für knapp zwei Millionen Euro einer Schönheitskur unterzogen. Bis heute hat Eckehard Adams nach eigenen Angaben rund 60 Millionen Euro in das Strandhotel gesteckt.

Langer Atem gefragt

Dabei war aller Anfang schwieriger als gedacht. „Im Nachhinein wusste ich, dass es sehr mutig war“, sagt der Investor. Womit er nicht gerechnet hatte, war das Urlaubsverhalten der Deutschen. Die Ostdeutschen zog es nach der Wende erst einmal ins Ausland, bei den Westdeutschen war die ostdeutsche Ostseeküste als Urlaubsregion – vor allem Fischland-Darß-Zingst – weitestgehend unbekannt. „Wir mussten viel Marketing betreiben. Ein langer Atem war notwendig. Aber wir haben immer daran geglaubt“, sagt Eckehard Adams.

Erst mit Fertigstellung 56 zusätzlicher Ferienwohnungen auf dem Gelände im Jahre 1997 habe sich das Hotel getragen. Damit verdoppelte sich die Zahl der Gästebetten. 2007 entstanden auf der anderen Seite der Zufahrtsstraße, der Ernst-Moritz-Arndt-Straße, weitere Gästehäuser.

Heute ist das Hotel in der Regel ausgebucht. Und noch immer kommen hochrangige Gäste. Bundeskanzlerin Angela Merkel verbringt regelmäßig ihren Urlaub im Strandhotel Fischland.

Hotelbetrieb in Corona-Zeiten

Auch die jüngste Herausforderung habe das knapp 150-köpfige Team um Isolde Heinz gemeistert. „Das Haus leer zu machen, war fürchterlich“, sagt Isolde Heinz mit Blick auf den Corona-Lockdown. „Aber wir wussten, wir werden das überleben.“ Und das auch, weil Investor Eckehard Adams das Haus finanziell absicherte. „Das hat uns Sicherheit gegeben.“

Mittlerweile ist das Haus wieder voll ausgelastet. „Das Hotel innerhalb von acht Tagen von null auf hundert hochzufahren, war eine grandiose Leistung“, sagt Eckehard Adams. Und dank der Weite des Geländes und der Großzügigkeit der Räumlichkeiten seien die Corona-Vorschriften problemlos umzusetzen.

Und unter diesen Bedingungen soll das Jubiläum am Mittwoch auch gefeiert werden. Nicht in dem ursprünglich geplanten Ausmaß, aber mit einem festlichen Abendessen und ein bisschen Musik.

Von Robert Niemeyer