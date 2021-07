Ribnitz-Damgarten

Die Feuerwehr hat Justin Bubbel schon als Kind fasziniert. „Immer, wenn ein Einsatz war, bin ich hingerannt“, erinnert er sich. Kein Wunder also, dass es den Ribnitz-Damgartener zu den Kameraden zog.

Mit 14 zur Feuerwehr

Bereits in der Jugendfeuerwehr war Justin Bubbel Mitglied bei den Brandschützern. Mit 14 stieg er beim Zug I in Ribnitz ein. Heute gehört der 26-Jährige den Einsatzkräften an. „Die Kameradschaft, der große Zusammenhalt, das macht die Feuerwehr für mich aus“, sagt Justin Bubbel. „Man unterstützt und hilft sich gegenseitig, auch privat.“

Und nicht nur bei Einsätzen ist er quasi an vorderster Front dabei, sondern auch bei anderen Aktionen. So packte er beispielsweise beim Kinderfest am Sonnabend tatkräftig mit an, unter anderem, als das HLF 20 aus dem Matsch befreit werden musste.

Beruflich beim Rettungsdienst

Auch beruflich ist der 26-Jährige im Einsatz, um Menschen zu retten. Bubbel ist im Rettungsdienst tätig. „Ich wollte schon immer zum Rettungsdienst. Der Beruf ist vielfältig, man ist viel draußen unterwegs.“

Von Robert Niemeyer