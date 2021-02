Stralsund

Im Helios-Hanseklinikum in Stralsund sind in der Woche vom 15. bis 21. Februar 27 Kinder geboren worden. Acht der von der Klinik gemeldeten Mütter kamen aus Stralsund. Die anderen Familien leben in Niepars, Putbus auf Rügen, Steinhagen, Barth und im Ostseebad Prerow auf dem Darß. Das schwerste der gemeldeten Babys wog 4910 Gramm und das leichteste Baby 2300 Gramm.

Den Anfang machte am 15. Februar um 8.13 Uhr Maad Alhamed. Der Junge wog bei seiner Geburt 3130 Gramm (g) und maß 52 Zentimeter (cm). Maad ist in Stralsund zu Hause.

Freude auch in Niepars

Um 17.18 Uhr folgte am 15. Februar Ole Bräuer. Ole brachte ein Gewicht von 3715 g auf die Waage und war 50 cm groß. Der Junge wächst in Niepars bei Stralsund auf.

Ebenfalls zwei Kinder stellten sich am 16. Februar im Stralsunder Kreißsaal ein. Charlotte Heß war um 21.24 Uhr da – 4715 g schwer und 54 cm groß. Das Mädchen ist in Putbus zu Hause.

Eine Stunde später, um 22.26 Uhr, wurde Malou Bartel geboren (2300 g, 45 cm). Das Mädchen wächst in Steinhagen nahe Stralsund auf.

Erster Schrei um kurz vor drei

Josephin Winter wurde am 17. Februar auf Erden begrüßt. Um 2.36 Uhr war sie mit einem Gewicht von 3625 g und einer Größe von 52 cm da. Das Mädchen ist in Stralsund daheim.

Auch der kleine Stralsunder Davy Voigtländer darf seinen Geburtstag künftig am 17. Februar feiern. Der Junge wurde um 9.37 Uhr geboren (3500 g, 52 cm).

Das Trio am 17. Februar machte Vitalik Veremiienko komplett. Der Junge gab um 17.55 Uhr seinen ersten Schrei von sich. Er wog 4910 g und war 54 cm groß. Vitalik wächst in Barth auf.

Für Mariam Almamoulee war es am 18. Februar um 11 Uhr so weit. Das Mädchen wog 2545 g und maß 47 cm. Es wächst in Stralsund auf.

Finn Müller kam am 18. Februar um 12.22 Uhr mit einem Gewicht von 3405 g und einer Größe von 51 cm zur Welt. Daheim ist der Junge in Niepars.

Elternglück in Splietsdorf

In Splietsdorf bei Grimmen freute man sich über die Geburt von Helena Bonin. Das Mädchen wurde am 19. Februar um 4.38 Uhr in Stralsund geboren (3080 g, 51 cm).

Um 8.19 Uhr erblickte am 19. Februar Mohammad Alkhadi das Licht der Welt. Der Stralsunder wog 3430 g und maß 53 cm.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Jaron Bruzdziak wurde am 20. Februar um 4.38 Uhr geboren. Für ihn notierten die Hebammen 3040 g und 48 cm. Der Junge wächst in Stralsund auf.

Hier ist auch Ella Marie Lewerenz zu Hause. Sie kam am 20. Februar um 18.26 Uhr zur Welt. Geburtsgewicht und -größe wurden für das Mädchen nicht mitgeteilt.

Mit dem Kinderwagen durch Prerow

Die jüngste Einwohnerin des Ostseebades Prerow heißt Liam Mildahn. Das Mädchen wurde am 20. Februar um 20.56 Uhr in Stralsund geboren (4220 g, 53 cm).

Den Reigen der Geburten am 20. Februar beschloss Emil Bugenhagen. Um 22.07 Uhr war der kleine Stralsunder mit einem Gewicht von 3285 g und einer Größe von 50 cm da.

In Steinhagen stieß man am 21. Februar auf die Ankunft von Paul Bremer an. Der Junge kam um 2.11 Uhr zur Welt (2780 g, 48 cm).

Große Freude herrschte am 21. Februar auch in Barth. Hier ist nun Pauline Albrecht zu Hause. Pauline wurde um 7.26 Uhr auf Erden willkommen geheißen. Sie ging mit 4310 g und 54 cm in die Geburtenstatistik des Stralsunder Hanseklinikums ein.

Allen Eltern, auch jenen, deren Nachwuchs namentlich nicht genannt werden sollte, unseren herzlichen Glückwunsch!

Von Detlef Lübcke