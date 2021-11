Ab Mittwoch, 17. November, gilt in weiten Teilen des öffentlichen Lebens in Vorpommern-Rügen 2G. Betroffen sind Fitnessstudios wie der Fitmacher, Museen wie das Deutsche Bernsteinmuseum oder Spaßbäder wie die Bodden-Therme in Ribnitz. Was deren Chefs zu den neuen Regeln sagen.