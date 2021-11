2G-Regel in Vorpommern-Rügen: „Meckert nicht rum! Wir haben uns das nicht ausgesucht.“

Ribnitz-Damgarten

Seit drei Tagen „leuchtet“ der Landkreis Vorpommern-Rügen orange. Als einer von zwei Landkreisen in Mecklenburg-Vorpommern sorgen die entsprechenden Indikatoren dafür, dass die Corona-Warnampel allmählich in problematischere Bereiche steuert. Das heißt auch, dass sich die Corona-Regeln ändern. Ab Mittwoch, 17. November, gilt in weiten Bereichen des gesellschaftlichen Lebens die 2G-Regel. Heißt: Nur noch gegen Corona Geimpfte und von einer Covid-19-Erkrankung Genesene erhalten Zutritt zu bestimmten Innenbereiche. Dazu gehören Museen, Bibliotheken, Fitnessstudios oder auch Spaßbäder. In Ribnitz-Damgarten sind einige dieser Einrichtungen von den neuen Regeln betroffen. Wir haben einmal nachgefragt, was ihre Betreiber von den neuen Regelungen halten.

„Der nächste Winter, den man uns nimmt.“

„Das ist der nächste Winter, den man uns nimmt“, sagt Tobias Müller, Inhaber des Fitnessstudios Fitmacher in Ribnitz. Im sozialen Netzwerk Facebook hat Müller über die 2G-Regel informiert, und zwar sinngemäß mit „Nicht meckern. Wir haben uns das nicht ausgedacht.“

Wie groß der Einbruch der Nutzer des Studios im Ribnitzer Zentrum am Ende sein wird, sei nicht einzuschätzen. Der Großteil der Sportler des Studios sei geimpft. Auch wurden ihre Status erfasst, um nicht bei jedem Besuch aufs Neue fragen zu müssen.

Der Fitmacher in der Büttelstraße in Ribnitz. Quelle: Robert Niemeyer

Doch es braucht auch neue Kunden. „Wir müssen dringend aufholen“, sagt Müller. Die Winterzeit sei die wichtigste Zeit für Sportstudios. Doch Neukunden, so Müllers Erfahrung, seien derzeit nicht zu erwarten. „Viele warten, bis Corona vorbei ist“, sagt der Fitness-Experte.

Während des letzten Lockdowns Anfang des Jahres habe es staatliche Hilfen gegeben. Die gebe es jetzt nicht. Deshalb brauche er Kunden. Ein Problem sei, dass die Vielzahl an sich ständig ändernden Regeln und Vorschriften für Irritationen sorge. Berichte von Impfdurchbrüchen würden zudem für Verunsicherung sorgen und würden Impfgegnern in die Karten spielen. „Wir hoffen, dass mit 2G ein Ende erreicht ist und es nicht noch einen Lockdown gibt“, so Tobias Müller.

„Uns bleibt nichts anderes übrig.“

Auch der Vereinssport muss sich an die 2G-Regel anpassen, die ab Mittwoch, 17. November, für Erwachsenensport (ab 18 Jahren) im Innenbereich gilt. „Uns bleibt nichts anderes übrig“, sagt Horst Schacht, Präsident des Ribnitzer Sportvereins. Ab sofort seien die Übungs- bzw. Gruppenleiter angehalten, die Nachweise zu kontrollieren. „Wer keinen mitbringt, kann nicht mitmachen“, so Schacht, der auch meint, dass es in bestimmten Berufsgruppen eine Impfpflicht geben sollte. Den Sportbetrieb auf Vereinsebene einzustellen bzw. zu pausieren, lehnt Schacht kategorisch ab. „Das steht nicht zur Diskussion.“

Mit einem Schilderwald hatten am Dienstag Katinka Friese und ihre Mitarbeiter in der Stadtbibliothek zu kämpfen. Wegweiser und Hinweisschilder mussten noch einmal neu angeordnet werden. „Wir versuchen, alles sicher zu machen“, so die Leiterin der Stadtbibliothek. Die meisten Kunden seien ohnehin bereits geimpft. Darüber hinaus sei angedacht, wieder einen Bestell- und Abholservice anzubieten.

Fragen zum Umgang mit Schulkindern

Friese musste außerdem Detailfragen klären, vor allem nach dem Umgang mit Schulkindern. Am Freitag findet beispielsweise ein Vorlesetag für Schüler statt. Laut Regel der Stufe Orange sollen Kinder ab sieben Jahren einen tagesaktuellen Corona-Test beim Besuch der betroffenen Einrichtungen vorweisen.

Allerdings werden Kinder derzeit aufgrund der entsprechenden Verordnung für den Schulbetrieb in MV ohnehin zweimal pro Woche innerhalb des Schulbetriebs getestet. Eine Frage ist: Reicht dieser Test als Nachweis aus oder müssen Schulkinder jedes Mal aufs Neue in den Einrichtungen getestet werden?

Clifford Fordinal ist seit Januar 2019 Betriebsleiter der Bodden-Therme. Quelle: Edwin Sternkiker

Eine Frage, die auch Clifford Fordinal beschäftigt. „Wir können nicht jedes Schulkind testen“, sagt der Betriebsleiter der Bodden-Therme. Das Spaßbad in Ribnitz müsse um jeden Euro kämpfen. „Zum Glück unterstützt uns die Stadt“, so Fordinal. Er schätzt, dass etwa zehn Prozent der bisherigen Thermen-Besucher nicht gegen Corona geimpft sind, „vielleicht weniger, das wird aber nur die Zeit zeigen“. Den Impf- oder Genesenenstatus zu kontrollieren, sei kein Problem. Die Zügel anzuziehen, „finde ich aber richtig“, so Fordinal.

Nach wie vor verkauft die Bodden-Therme keine Tageskarten, sondern nur Drei-Stunden-Tickets. 150 Menschen dürfen gleichzeitig in die Therme. Über den Tag verteilt können mit diesem Vorgehen 450 Menschen wenigstens eine beschränkte Zeit lang das Bad genießen. „Es ist eine schwere Zeit für alle“, so Clifford Fordinal.

Bernsteinmuseum: Täglicher Tests der Mitarbeiter

Etwas entspannter sieht es im Vogelpark in Marlow aus. Die neue Spielscheune, das Tropenhaus und die Innengastronomie sind laut Vogelparkchef Matthias Haase ohnehin bereits das ganze Jahr geschlossen. „Die neuen Regeln haben deshalb nicht wirklich große Auswirkungen auf uns“, so Haase. Die 2G-Regel gilt in Zoos lediglich im Inneren, aber nicht im Außenbereich.

„Ich erwarte keine großen Einbrüche“, sagt auch Henning Schröder, Verwaltungschef des Deutschen Bernsteinmuseums. Besuchertechnisch sei ohnehin die eher überschaubare Zeit angebrochen. Grundsätzlich „macht es Sinn, wieder ein bisschen mehr aufzupassen“, sagt Schröder zu den neuen Regeln. Gleichzeitig halte er aber eine umfangreichere Teststrategie für sinnvoll, das sich gezeigt habe, dass auch Geimpfte sich und andere anstecken können. Innerhalb der eigenen Mitarbeiterschaft jedenfalls sei reagiert worden. Jeder Mitarbeiter werde laut Schröder täglich auf eine Corona-Infektion getestet.

Von Robert Niemeyer