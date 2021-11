2G in Barth: So treffen die Corona-Regeln die Vinetastadt

Barth

Kein Vereinssport in den Sporthallen des Landkreises Vorpommern-Rügen für Erwachsene, die nicht gegen das Coronavirus geimpft beziehungsweise noch nicht mit dem Virus infiziert gewesen sind. Auch der Besuch von Theater oder Fitnessstudio ist für sie tabu – ebenso wie ein Restaurantbesuch. Nicht mal in die Bibliothek dürfen sie, um sich ein Buch auszuleihen.

Nachdem seit einigen Tagen die Corona-Ampel orange „leuchtet“, gilt nun seit Mittwoch vor allem in Indoorbereichen die 2G-Regelung. Eingangs erwähnte Personen müssen damit allerhand Einschränkungen hinnehmen, erleben sozusagen den zweiten Corona-Winter.

Trainings- und Spielbetrieb im Jugendbereich

In den Reihen der Handballer des SV Motor Barth hofft man, dass die Ampel bald wieder auf gelb „schaltet“. In den vergangenen Tagen sei intensiv beraten worden, wie man mit der neuen Situation umgeht, berichtet Nico Warobioff, Handball-Abteilungsleiter im Verein. „Wir haben im Erwachsenenbereich den Status abgefragt und vertrauen darauf, dass sich jeder den Regeln entsprechend verhält. Kontrollieren dürfen wir dies aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht“, informiert er.

Dennoch gehen die Handballerinnen und Handballer auf Nummer sicher. „Wir machen aus 2G 1G. Bedeutet: Wer zum Training kommt, muss sich trotz Impfung oder Genesung testen“, berichtet Warobioff. Tests, die der Landessportbund zur Verfügung stelle, würden dies möglich machen. Trainings und Spiele im Kinder- und Jugendbereich können aktuell durchgeführt werden. Die Regelung sagt aus, dass Kinder unter sieben Jahren von der 2G-Regel ausgenommen sind, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre ein tagesaktuelles, negatives Testergebnis vorweisen müssen. Das könne geleistet werden. Und die Trainer? „Der größte Teil unserer Trainer ist geimpft. Da im Jugendbereich die Trainerpositionen doppelt besetzt sind, muss auch keine Mannschaft ohne Trainer in ein Spiel gehen“, berichtet der Sportler.

Verlauf des Spielbetriebs noch unklar

Generell nehme man schon seit Wochen die Corona-Pandemie ernst, halte sich penibel an die Vorschriften und habe interne Regelungen getroffen, die über die Pflicht hinausgehen würden. „Bei uns gilt schon lange: Wer Husten oder Schnupfen hat, muss einen Corona-Test machen“, berichtet Warobioff. Bislang sei man gut damit gefahren.

Auch im Erwachsenenbereich, der SV Motor Barth hat ein Frauen- und ein Männerhandballteam im Spielbetrieb, würden die Trainings stattfinden. „Punktspiele stehen erst wieder am 27. November an“, berichtet er. Inwieweit der Spielbetrieb dann möglich sei, durchgeführt werden könne, dazu könne er aktuell noch keine konkreten Aussagen treffen.

Nach aktuellem Stand: Weihnachtsmarkt findet statt

Deutliche Worte hingegen findet Nicole Paszehr, Leiterin des Amtes für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur in Barth. In den vergangenen Tagen hätte sie viele telefonische Nachfragen zu Weihnachtsmarkt und Silvesterparty gehabt. „Die Leute sind zum Teil ziemlich verunsichert. Ich sehe aktuell keinen Anlass, den Weihnachtsmarkt oder die Silvesterparty absagen zu müssen. Auch keinen für verschärfte Corona-Regeln“, sagt sie.

Laut Corona-Landesverordnung dürfen derartige Veranstaltungen im Außenbereich unter Auflagen aktuell stattfinden – der Impfstatus der Besucher ist derzeit nicht von Bedeutung. „Selbst wenn die Ampel noch eine Stufe höher geschaltet werden würde, könnten wir beide Veranstaltungen durchführen“, sagt Nicole Paszehr.

Theatermacher freuen sich auf vollen Saal

Genauso, wie sie an den Veranstaltungen festhält, hält auch die Vorpommersche Landesbühne an ihrem Spielplan fest. Die aktuellen Regelungen haben zumindest auf den ersten Blick sogar einen positiven Nebeneffekt. „Auf Abstand müssen wir zumindest an der Barther Boddenbühne nicht mehr achten. Wir können wieder für alle Sitzplätze Karten verkaufen. Allerdings kommen nur vollständig Geimpfte und Genesene in den Genuss einer Vorstellung. Und Kinder und Jugendliche – bis sieben Jahre ohne Einschränkung, 7- bis 18-Jährige bei Vorlage eines tagesaktuellen Tests“, informiert Pressesprecherin Martina Krüger.

Ob der „Saal“ auch tatsächlich voll wird, wird sich am Sonnabend, den 20. November, zeigen. Dann nämlich feiert das Familienstück „Rico, Oskar und der Diebstahlstein“ – ein Theaterkrimi für die ganze Familie – Premiere. Noch am Dienstag schien die Vorstellung um 15 Uhr ausverkauft. „Nun haben wir aus genanntem Grund noch freie Plätze“, wirbt die Pressesprecherin. Karten können telefonisch unter 03971 / 26 88 800 reserviert beziehungsweise unter www.vorpommersche-landesbuehne.de, in der Barth-Info und direkt an der Theaterkasse der Bühne am Donnerstag von 16 bis 18 Uhr gekauft werden.

Von Anja Krüger