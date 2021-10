Barth

Wenn es um die Frage geht, ob nur gegen Corona Geimpfte oder Covid-19-Genesene ins Restaurant dürfen, scheinen sich die Gastronomen in Barth einig.

Auch wer sich nicht impfen lassen möchte, ist willkommen. Beispielsweise im Restaurant „Boddenkieker“ am Barther Hafen, das Kerstin Thomas betreibt. Geimpft, genesen, getestet: Sie finde die 3G-Regelung genau richtig. Denn es sei jedem selbst überlassen, ob er sich gegen das Corona-Virus impfen lässt oder eben nicht, meint sie. Ein negatives Testergebnis aber sei Pflicht, wolle sie auch sehen. „Deshalb können die Gäste hier vor Ort auch einen Schnelltest machen“, erzählt sie.

Etwa zwölf Plätze der insgesamt rund 50 in ihrem Restaurant müssen aufgrund dessen unbesetzt bleiben. Denn mit der 3G-Regelung gilt es Abstände einzuhalten.

Ohne Impfpflicht wird niemand ausgeschlossen

Dies fiele mit der 2G-Regelung weg. Dennoch hält auch Angelique Tedsen die 3G-Regelung für die vernünftige. Sie betreibt gemeinsam mit ihrer Schwester seit Mitte Mai das Hotel „Stadt Barth“ mit gleichnamigem Restaurant. „Es ist ein schwieriges Thema. Natürlich könnte sich beinahe jeder impfen lassen, aber es gibt keine Impfpflicht. Wir akzeptieren jedermanns Entscheidung und heißen jeden willkommen – unter Einhaltung der Auflagen, natürlich“, sagt sie.

Angelique Tedsen und ihre Schwester Pauline Neumann haben das Hotel „Stadt Barth“ gepachtet. Quelle: Anja Krüger

Gerade Anfang Oktober, als die Corona-Ampel von Grün auf Gelb wechselte, habe es viel Unverständnis für die erneute Testpflicht für Hotelgäste und Restaurantbesuche gegeben. Urlauber müssen nun alle drei Tage (maximal zweimal wöchentlich) einen Test vornehmen lassen. „Mittlerweile ist aber die Aufregung verflogen“, berichtet die junge Unternehmerin. „Inzwischen hat sich beinahe jeder damit abgefunden. Es gibt nur noch wenige, die ein Problem damit haben“, fügt sie hinzu.

Angelique Tedsen und ihre Schwester, die noch ein weiteres Hotel in Schleswig-Holstein betreiben, haben das Hotel „Stadt Barth“ mitten in der Corona-Krise eröffnet. Ein gewagter Schritt, den sie nicht bereut haben. „Die Anfangsmonate sind sehr gut gelaufen. Unser Haus wird nicht nur von Urlaubern, sondern auch von den Barthern sehr gut angenommen“, berichtet sie. Für sie und ihren Lebensgefährten sei die Vinetastadt bereits wie ein zweites Zuhause. „Anfangs hatten wir ein Zimmer im Hotel, mittlerweile aber eine Wohnung in der Stadt. Wir fühlen uns hier sehr wohl, sind sowohl geschäftlich als auch privat angekommen“, sagt sie. Und wie sie auch, haben sich mittlerweile die Gäste und auch Einheimischen mit den aktuell geltenden Regeln weitestgehend abgefunden.

„Wir wollen nicht noch einen monatelangen Lockdown!“

Auch Dirk Schottenhammel sieht das so. Er betreibt seit 1991 das Restaurant „Vinetablick“ in Barth. „Auch bei uns gilt die 3G-Regel“, informiert er. Im Großen und Ganzen seien die Gäste sehr einsichtig. „Vor allem die Älteren“, sagt er. Aber es gebe auch die Schauspieler, wie er diejenigen nennt, die sich nicht mit den Regelungen abfinden können.

Einen Schnelltest vor Ort akzeptiert er nicht. Vielmehr möchte er ein amtliches Testergebnis sehen von jenen Gästen, die nicht geimpft oder genesen sind. „Es ist wichtig, die Bestimmungen einzuhalten und Vorsicht geboten. Schließlich wollen wir nicht noch einen Lockdown, nicht noch einmal über Monate hinweg schließen müssen“, sagt Schottenhammel.

Dass er mit der 3G-Regelung in seinem Restaurant nicht die volle Platzkapazität ausschöpfen kann, stört ihn nicht. „Der große Druck ist doch jetzt raus“, sagt er. Bedeutet: Die Saison neigt sich dem Ende zu. Und so bekommen Gäste unter der Woche durchaus auch spontan einen Tisch bei ihm. Um am Wochenende bei ihm essen zu können, sei jedoch eine Reservierung sinnvoll.

Diese Regelung gilt aktuell im Landkreis Vorpommern-Rügen

Unabhängig vom Tag allerdings und auch von der Lokalität gilt: Wer in Barth einen geselligen Abend im Restaurant verbringen möchte, braucht den Nachweis, gegen Corona geimpft oder von Covid-19 genesen zu sein. Ist beides nicht der Fall, ist ein negatives Testergebnis Pflicht. Davon ausgenommen sind Kinder sowie Schülerinnen und Schüler außerhalb der Ferienzeiten.

Von Anja Krüger