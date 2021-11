2G plus auf Fischland-Darß-Zingst: Kein Gast wurde vor die Tür gesetzt

Prerow/Ahrenshoop

Verzweifelte Gäste, die im Hotel nicht einchecken dürfen, geknickte Angehörige eines Betriebs, die ihre Weihnachtsfeier absagen müssen – derzeit wegen der Einführung von 2G plus wieder Alltag in MV. Doch wie sieht die Situation in Hotels und Restaurants auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst aus?

Im Restaurant „buten und binnen“ am Haupt-Strandzugang in Prerow herrschte bis dato einigermaßen Betrieb, wie Sandra Ewert aus dem Service weiß. Weihnachtsfeiern mussten bislang nicht abgesagt werden, schließt das Restaurant doch zum Wochenende. Dabei handelt es sich um die reguläre Schließzeit zum Winter. Aber: Aufgrund des langen Lockdowns war das Restaurant eine Woche länger als sonst üblich geöffnet. Bis zuletzt habe es mit Gästen keine Probleme gegeben.

Suche nach Nachfolger

Bereits Anfang des Jahres hatte der Pächter des Restaurants „Zur Robbe“ in Ahrenshoop das Handtuch geworfen. Inhaber Uwe Rosenkranz, der sich als Eigentümer der Immobilie mit einem Hofladen auf dem Areal wirtschaftlich über Wasser hält, sucht weiterhin nach einem neuen Betreiber. Angesichts der bevorstehenden Einschränkungen sei das aber gar nicht einmal so einfach.

Großgastronom in Dierhagen ist Marcel-Andree Hübner. Er plädiert in der aktuellen Situation für einen mindestens zehn Tage währenden Lockdown, besser noch zwei Wochen. Fünf Häuser gehören ihm beziehungsweise betreibt er. Das „Störtebeker“ beispielsweise wurde nun im Zusammenhang mit den Einschränkungen als Folge der Corona-Pandemie dichtgemacht. Interessenten sollten sich im „Orange Blue“ am Plateau am Haupt-Strandzugang in Dierhagen versorgen.

Forderung nach Lockdown

Von den unterschiedlichen G-Regelungen hält Marcel-Andree Hübner wenig. Stattdessen fordert er eine kurze Schließzeit, um dann wieder durchstarten zu können. Natürlich geht es am Ende auch ums Geld. Nur bei einem von der Regierung verordneten Lockdown könnten Ersatzleistungen beantragt werden. Viele Probleme seien damit ruckzuck behoben.

Vor die Tür setzen musste Antje Börgert keinen ihrer Gäste. Die Urlauber waren alle geimpft. Für die zusätzlichen Tests hat die Gastgeberin „fleißig Termine in den Testzentren gebucht“. In dem Garni-Hotel gebe es keine Verpflegung, dennoch werde eine Weihnachtsfeier mit durchweg geimpften Teilnehmern stattfinden, wie Antje Börgert sagt.

Sicherheit für Familien

Mit einem eigenen Testzentrum in der Hinterhand lässt es sich einfacher wirtschaften. Diese Erfahrung wird im Hotel The Grand in Ahrenshoop gemacht. Da werden nicht nur die anreisenden Gäste auf eine mögliche Infektion mit dem Coronavirus getestet, sondern auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hotels. Dieses umfangreiche Testen biete vor allem Familien Sicherheit, sagt Michaela Siemon aus der Abteilung Reservierung.

Dass Gäste aufgrund eines nicht ausreichenden Impfstatus ausquartiert werden mussten, wurde im Zusammenhang mit der Umfrage verneint. Die Hoteliers hatten die anreisenden Gäste frühzeitig auf die neuen Regelungen hingewiesen, so dass diese im Zweifelsfall erst gar nicht angereist sind.

Einrichtungen in Winterschließzeit

Gezeigt hat sich während der Umfrage auch, dass etliche Einrichtungen zum Wochenende in die Winter-Schließzeit gehen – und bis zu diesem Samstag in der Regel eine Vielzahl von Gästen bewirtet haben. Eben unter den bis dahin geltenden Vorgaben.

Und auch aus Kurbetrieben auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst waren zuletzt keine Abreise-Verfügungen bekannt. Die Hoteliers hatten ihre Gäste in der Regel umgehend über sich abzeichnende Änderungen der Reisebeschränkungen informiert.

Von Timo Richter