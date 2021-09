Barth

Ein großes Fest für Familien soll es werden – die Geburtstagsfeier des Barther Heimatvereins am Hafen der Vinetastadt, zu der am Sonnabend Jung und Alt eingeladen sind.

Verein hält Tradition seit mehr als 190 Jahren hoch

Die Mitglieder des Vereins organisieren alljährlich nicht nur das größte, sondern auch das traditionsreichste Kinderfest des Landes, machen die Geschichte der Stadt Barth unvergessen und Denkmäler erlebbar: Das ist nur eine Auswahl von dem, wofür man sich im Barther Heimatverein einsetzt. Vor 30 Jahren – am 21. März 1991 – ist er gegründet worden. Der Grund: Das traditionsreiche Kinderfest drohte 1991 zu sterben – ein Fest, das 1828 in Barth erstmals gefeiert wurde. Aufgrund der Corona-Pandemie ist es in den vergangenen beiden Jahre ausgefallen. Auch der Vereinsgeburtstag ist nicht gebührend gefeiert worden.

Alles zusammen soll nun am Sonnabend am Barther Hafen nachgeholt werden. „Der Barther Heimatverein hat seit seiner Gründung viel bewegt in der Stadt. Wir möchten an diesem Tag Danke sagen. Danke an alle, die uns über 30 Jahre unterstützt haben, aber auch Danke an die Barther, die uns immer die Treue gehalten haben“, macht Mario Galepp, Vorsitzender des Vereins, deutlich.

Spiel und Spaß für die Lütten

Los geht die Sause um 14 Uhr mit einem Platzkonzert des Barther Spielmannszuges. Im Anschluss wartet auf die Kleinen und Großen, die Jungen und Älteren jede Menge Unterhaltung und Mitmachaktionen. „Unser Hauptaugenmerk haben wir bei der Organisation auf Angebote für Kinder gelegt – ein wenig als Ersatz für die ausgefallenen Kinderfeste“, berichtet Galepp.

Drei Hüpfburgen und ein Ballonmodellierer werden für Spaß sorgen, eine Visagistin verpasst den Mädchen und Jungen ein buntes Make-up nach Wahl, am Glücksrad können Preise gewonnen und mit elektrischen Dinos auf Erkundungstour auf dem Hafengelände gegangen werden – um nur einige Beispiele zu nennen. „Ursprünglich ist diese Feier am Bürgerhaus geplant gewesen. Da dieses aber noch nicht fertig ist, haben wir uns nun bewusst für den Hafen entschieden. Weil wir auch die Laufkundschaft, nicht nur die Einheimischen, sondern auch die Gäste der Stadt, ansprechen wollen“, berichtet der Vereinsvorsitzende.

Das Programm für die „Großen“

Roland Meier alias Rollo steht am Sonnabend von 19 bis 20 Uhr auf der Bühne am Hafen. Quelle: Agentur

Die Gäste des Festes können sich beispielsweise auf Plattsnacker Otto von Ossen freuen oder den Auftritt der Gruppe Team fresh, der vereinseigenen Hip-Hop-Tanzperformance. Interessant, vor allem für die Erwachsenen: die Talkrunde zum Thema Ehrenamt. „Dazu habe ich den Landtagsabgeordneten Thomas Würdisch, unseren Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig und die Geschäftsführerin des Landesheimatverbandes Dr. Anna Konstanze Schröder eingeladen“, berichtet Galepp.

Da aber zu einer zünftigen Geburtstagsfeier auch getanzt, geschunkelt und gesungen werden kann und soll, gibt es auch etwas auf die Ohren an dem Tag. Während DJ Maik Schlodinski durch den Tag führt, steht von 19 bis 20 Uhr der Sänger Roland Meier alias Rollo auf der Bühne. Wem der Name nichts sagt, dem sei nur so viel gesagt: „Hansa forever“.

Ab 20 Uhr gibt es Rockmusik von der Band Momentum aus Leipzig auf die Ohren. Quelle: privat

Ab 20 Uhr wird es rockig, wenn die Leipziger Band Momentum die Bühne einnimmt. „Rockmusik aus Generationen für Generationen. Wir spielen mit guter handgemachter Rockmusik die Klassiker der Rockgeschichte, moderne Rocksongs und Balladen in perfektem Sound mit moderner Lichtshow und bringen so Ihre Bühne zum Beben und das Publikum zum Tanzen“, wirbt die Band auf ihrer Internetseite für sich.

Hilfe für Hochwasser-Opfer

Auf einen Programmteil freut sich der Vereinsvorsitzende besonders. „Wenn ich am Nachmittag Vertreter des Ahrweiler BC begrüßen kann“, macht Galepp neugierig. Sie sind vom Verein aus einem besonderen Grund eingeladen worden.

Bei Tanja und Ralf Dankert (l.), die eine Gerüstbaufirma betreiben, kamen allein 1094 Euro der 5000 Euro für die Hochwasseropfer zusammen. Mario Galepp, Vorsitzender des Heimatvereins ist dankbar. Quelle: privat

„Nach der Hochwasserkatastrophe unter anderem in Rheinland-Pfalz haben wir in der Stadt 31 Spendenboxen aufgestellt, um für die Hochwasseropfer zu sammeln. Einer der Begünstigten dieser Spendengelder ist der Ahrweiler BC. Dieser Verein bekommt den Löwenanteil der insgesamt 5000 Euro, die zusammengekommen sind. Auch das DRK werden wir mit einem Teil des Geldes unterstützen. Es soll in die Aktion fließen, mit der Kindern aus dem Hochwassergebiet ein Urlaub bei uns ermöglicht wird“, berichtet der Vereinsvorsitzende.

Verkäuferin Anita Voigt und Wolfgang Hahn, Geschäftsführer Hahn Gemüsebau GmbH. Hahn rundete die ursprüngliche Spendensumme noch mal auf. Quelle: privat

Er möchte sich an dieser Stelle bei allen Spendern und natürlich auch den Händlern und Gewerbetreibenden, bei denen die Spendenboxen aufgestellt wurden, bedanken.

Von Anja Krüger