Ribnitz-Damgarten

30 Jahre Städtepartnerschaft zwischen Buxtehude und Ribnitz-Damgarten – das sollte jetzt im September gefeiert werden. Doch Corona machte einen dicken Strich durch die Rechnung. Ein Festakt zum 30-jährigen Jubiläum in der Bernsteinstadt und die Reise einer offiziellen Delegation aus Ribnitz-Damgarten nach Buxtehude sollen nun zum Jahresende nachgeholt werden, informierte der Ribnitz-Damgartener Bürgermeister Thomas Huth (Die Unabhängigen).

Besiegelt wurde die Städtepartnerschaft am 8. September 1990. Unterschrieben wurde der Vertrag vom damaligen Ribnitz-Damgartener Bürgermeister Jürgen Borbe und vom damaligen Buxtehuder Bürgermeister Uwe Hampe in der niedersächsischen Märchenstadt.

Buxtehuder bemühten sich vor 1989 um Städtepartnerschaft

Bereits Jahre vor dem Mauerfall bemühte sich Buxtehude um eine Städtepartnerschaft mit einer Stadt in der damaligen DDR. Man hatte den Bezirk Rostock im Auge. Christian Herrmann, von 1981 bis 1994 Stadtdirektor von Buxtehude, schilderte das einmal so: „Um ein Zeichen zu setzen, reisten Rat und Verwaltung von Buxtehude 1985 schließlich gen Osten. Offizielle Gesprächspartner waren Kirchenvorstände im Bezirk Rostock, zu denen Lisa Peters und Rudolf Fischer ( FDP) Verbindung hielten. Inoffiziell waren es Menschen in den Kneipen von Warnemünde. Erreicht haben wir nichts, aber die Buxtehuder kamen sich in langen Nächten näher. Das heißt etwas haben wir doch erreicht. Wir wussten nach der Reise, wen wir wollten. Auf der Suche nach der richtigen Partnerstadt kamen wir nämlich durch Ribnitz-Damgarten. Wir hielten an, wanderten durch die Gassen um das Bernsteinmuseum, sprachen mit dem einen oder anderen Passanten und entschieden spontan: Die könnte es sein.“

Aber es dauerte noch einmal Jahre, bis sich etwas tat. Am 15. November 1988 gab der Buxtehuder Verwaltungsausschuss die Empfehlung, die Fühler in Richtung Ribnitz-Damgarten auszustrecken. Dann kam die Wende. Bereits Ende 1989 erhielten die Ribnitz-Damgartener den Partnerschaftswunsch der Buxtehuder schriftlich. Ihr Stadtdirektor Christian Herrmann suchte am 2. Januar 1990 das Ribnitzer Rathaus auf, um alle weiteren notwendigen Absprachen zu treffen. Bereits zweieinhalb Wochen später folgte eine offizielle Delegation der Buxtehuder. Die geknüpften Kontakte mündeten schließlich am 8. September 1990 in der Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrages.

Praktische Hilfe für Aufbau einer neuen Verwaltung

Der wurde rasch mit Leben erfüllt und da ging es in den ersten Jahren nach der Wende vor allem auch um ganz praktische Hilfe. So unterstütze Buxtehude die Stadt Ribnitz-Damgarten intensiv beim Aufbau einer neuen Stadtverwaltung. Praktische Hilfe gaben die Buxtehuder auch beim Aufbau der Stadtwerke.

Bürgermeister Thomas Huth: „Die Städtepartnerschaft mit der Hansestadt Buxtehude ist für uns nicht nur eine förmliche Verbindung, sondern eine lebendige und herzliche Beziehung zwischen vielen Menschen beider Städte. Neben den offiziellen Kontakten beider Verwaltungen wurden die Beziehungen von Anfang an auch von den Bürgerinnen und Bürgern beider Städte mitgetragen. 30 Jahre Städtepartnerschaft bedeutet vielmehr 30 Jahre Städtefreundschaft. Ein reger persönlicher Austausch über Ortsverbände, Institutionen und Vereine verbindet die Menschen aus Buxtehude und Ribnitz-Damgarten.

Hatte die Städtepartnerschaft in den ersten Jahren entscheidenden Einfluss auf das Gelingen des Wiedervereinigungsprozesses, erhalten heute aktuelle Themen wie Demografie, Nachhaltigkeit oder Städtebau einen hohen Stellenwert beim Austausch auf Verwaltungsebene. Als Bürgermeister der Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten wünsche ich mir viele weitere Begegnungen, die die Städtefreundschaft zwischen Buxtehude und Ribnitz-Damgarten auch in Zukunft weiter festigen.“

Partnerschaft wird vor allem durch Vereine getragen

Vor allem durch die Vereine lebt die Partnerschaft. Zu den Erfolgsgeschichten gehört die Zusammenarbeit zwischen der Verkehrswachten. „Sie besteht mittlerweile seit 29 Jahren“, berichtet Joachim Korf. Der Geschäftsführer der Verkehrswacht Ribnitz-Damgarten verweist unter anderem auf den Fahrradwettbewerb „Meister auf zwei Rädern“, der im jährlichen Wechsel zwischen den Partnerstädten Ribnitz-Damgarten und Buxtehude unter Grundschülern der Klasse 4 ausgetragen wird.

Neben dem spielerischen Wettkampf werden gemeinsame Ausflüge und Aktivitäten organisiert, um bereits bei den Kleinsten den städtepartnerschaftlichen Austausch zu fördern. „In diesem Jahr sollten eigentlich die Buxtehuder zu uns kommen, wegen Corona wurde daraus allerdings nichts. Wir hoffen, dass wir dann im kommenden Jahr nach Buxtehude fahren können“, so Korf.

Seit 30 Jahren pflegen auch die DRK-Ortsvereine der beiden Partnerstädte enge Kontakte, sagt Ruth Steinke, Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Ribnitz-Damgarten. Im jährlichen Wechsel besuche man sich, viele Kontakte laufen zwischendurch übers Telefon. Aus der Partnerschaft sei schon längst eine Freundschaft geworden, so Ruth Steinke.

Von Edwin Sternkiker