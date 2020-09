Ein 32-Jähriger ist am Freitagabend auf der L 211 aus Richtung Fuhlendorf in Richtung Hermannshagen-Heide aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Er verstarb noch am Unfallsort.