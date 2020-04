Ähnlich wie jetzt in der Corona-Krise konnten auch 1982 viele Bürger nicht beliebig in die damaligen Kreise Anklam, Wolgast, Greifswald, Grimmen, Stralsund und Ribnitz-Damgarten reisen. Das verordneten die Amtstierärzte. Auch damals war der Grund eine Seuche.

2011 ging die Angst vor Ausbrüchen der Maul- und Klauenseuche in Deutschland um. Tierärztin Sylvia Förster vom Kreisveterinäramt Kleve in der Nähe der deutsch-niederländischen Grenze hielt auch Schilder bereit. 1988 gab es in Deutschland den letzten MKS-Ausbruch. Quelle: Franz Peter Tschauner/dpa