Stralsund

3G in Bussen und Bahnen: Was lange Zeit als schwer vorstellbar galt, ist in Anbetracht der stark steigenden Infektionszahlen immer wahrscheinlicher geworden und seit Mittwoch in Form des geänderten Infektionsschutzgesetzes tatsächlich in Kraft. Wie will die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR), zuständig für den Busbetrieb im Landkreis, sicherstellen, dass nur noch geimpfte, genesene und innerhalb der letzten 24 Stunden negativ getestete Personen befördert werden?

Zunächst stellt VVR-Sprecher Michael Lang klar: „Die Fahrgäste sind verpflichtet, einen gültigen Nachweis mit sich zu führen und ihn auf Verlangen vorzuzeigen.“ Wer verlangt den? „Ein privater Kontrolldienst wurde beauftragt, Stichproben vorzunehmen.“ Dabei handelt es sich um einen Sicherheitsdienst, deren Mitarbeiter „in mehreren Bussen“ eingesetzt werden. Über den genauen Umfang der Stichproben verrät Lang nichts.

„Unsere Mitarbeiter machen einen hervorragenden Job“

„Vorstellbar ist auch, dass Schwerpunktkontrollen mit Polizei und Ordnungsamt durchgeführt werden“, fügt er an. VVR-Mitarbeiter könnten auch Kontrollen vornehmen, seien aber nicht dazu verpflichtet. „Wie auch alle anderen Verkehrsunternehmen des Landes werden wir unseren Beitrag zur Bekämpfung der vierten Welle leisten“, sagt Ulrich Sehl, Geschäftsführer der VVR. „Unsere Mitarbeitenden machen seit Beginn der Pandemie einen hervorragenden Job. Jetzt sind sie erneut gefordert.“

„Die VVR-Fahrgäste müssen sich bewusst sein, dass ein Verstoß gegen die 3G-Regel eine bußgeldbelegte Ordnungswidrigkeit darstellt und sie von der Beförderung ausgeschlossen werden können“, stellt Lang klar. Von der neuen Vorgabe sind Schülerinnen und Schüler ausgenommen. Ebenso gilt sie nicht für Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

Wie kommen Ungeimpfte zum Test- oder Impfzentrum?

Durch 3G im öffentlichen Nahverkehr wird der Druck auf Ungeimpfte damit noch mal deutlich größer. Denn wer auf dem Land lebt und auf den Bus angewiesen ist, dem bleiben kaum noch andere Möglichkeiten, als sich impfen zu lassen. Denn Testangebote in vorpommerschen Dörfern sind kaum vorhanden.

Der Landkreis Vorpommern-Rügen hat auf www.lk-vr.de/corona eine Übersicht zusammengestellt. Die nächsten Testmöglichkeiten außerhalb von Stralsund sind demnach in Bergen auf Rügen, Barth und in Abtshagen.

Aber wie kommen Ungeimpfte dorthin, wenn sie kein Auto haben? Oder wie kommen sie zum nächsten Hausarzt oder Impfzentrum? Mit dem Zug jedenfalls nicht, denn auch in der Bahn gilt ab sofort 3G. Als öffentliche Verkehrsmittel bleiben nur noch Taxen. Die sind von der Regelung ausgenommen.

Von Kai Lachmann