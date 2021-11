Mit dem veränderten Infektionsschutzgesetz will der Bund eine 3G-Pflicht im Nahverkehr durchsetzen. Das kommt bei den Bus- und Bahnunternehmen im Landkreis Vorpommern-Rügen nur bedingt gut an. Was ODEG, VVR und die Bahnbetreiber der Insel Rügen dazu sagen.

„Wir haben uns in Stralsund so schön entspannt von den harten 3G-Regeln bei uns in Bayern, die auch den ÖPNV betreffen, aber ich wünsche es den hier lebenden Menschen nicht, dass es in Vorpommern auch so weit kommt“, sagt Petra Siebenhaar aus Nürnberg in Oberfranken. Quelle: Christian Rödel