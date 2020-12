Ahrenshoop

Eigentlich sollte die Ahrenshooper Winterauktion eine einmalige Sache werden: „Als wir das Format 2017 zum 125-jährigen Jubiläum der Ahrenshooper Künstlerkolonie gemeinsam mit dem Kunstmuseum ins Leben gerufen haben, dachten wir an eine einmalige Veranstaltung zu besonderem Anlass“, verrät Auktionator Robert Dämmig. Doch der Erfolg beflügelte auch die Veranstalter: Weil das Format so gut angenommen wurde, geht es in diesem Jahr bereits in die vierte Auflage. Und das unter erschwerten Bedingungen: Coronabedingt findet die Auktion am 30. Dezember um 18 Uhr erstmals ausschließlich online statt.

Winterauktion gewinnt an Profil

Auktionator Robert Dämming mit einem Gemälde von Edmund Kästing. Quelle: Dietmar Lilienthal

Mit der Größenordnung der seit 46 Jahren stattfindenden sommerlichen Kunstauktion, zu der rund 350 Besucher aus ganz Deutschland anreisen, um Werke von Künstlern der Ahrenshooper Künstlerkolonie zu ersteigern, kann die kleine Schwester zwar noch nicht mithalten. Zwischen 300 000 und 500 000 Euro werden im Sommer jährlich umgesetzt. Dennoch habe sich das Profil der Winterauktion, die rund 150 Besucher anlockt, deutlich geschärft, so Dämmig. „Auch der Umsatz hat sich 2019 im Vergleich zum Vorjahr bereits verdoppelt“, freut sich der Auktionator. Im Mittelpunkt der Winterauktion steht ebenfalls die Kunst der Ahrenshooper Künstlerkolonie – hier finden sich immer wieder Querverbindungen zu Nachbarkolonien wie Hiddensee, Schwaan, Usedom und Nidden. Angeboten werden aber auch Werke aus der Zeit davor und danach. „Inhaltlich ähneln sich beide Auktionen, aber im Winter kann man auch mal Arbeiten mit reinnehmen, die nicht in direkter Linie mit der Künstlerkolonie stehen“, so Dämmig.

Von Landschaftsmotiven bis Pop-Art

Dafür stehen unter anderem das Bild „Revision einer Legende“ und die Arbeit „Strandgut“ des in Halle an der Saale lebenden Moritz Götze. Der unter anderem für seine Emaillearbeiten bekannt gewordene Künstler lässt auch Elemente aus Pop-Art und Comic in seine Arbeiten einfließen. Vertreten ist auch der in Wendorf lebende Günther Uecker, der mit seiner „Nagelkunst“ international für Aufsehen sorgt. Von dem Mecklenburger Künstler kommt nicht nur sprichwörtlich ein Hammer unter den Hammer: Versteigert wird ein Readymade von 1969, das das Werkzeug auf einem Trägerbrett zeigt. Ersteigert werden kann zudem ein Prägedruck, der Nagelreihen auf Büttenpapier zeigt. Für Uecker sind die Nägel nicht nur Arbeitsmaterial, sondern zugleich Ausdruck menschlichen Leidens und Ausgangspunkt seiner emotional wuchtigen Werke.

Unter den Hammer kommen insgesamt 120 Werke, darunter Gemälde, Aquarelle, Gouachen, Mischtechniken, Holzschnitte, Lithographie, Monotypien, Fotografien, Emaillen, Plastik. Die früheste Arbeit ist eine Zeichnung von Lous Douzette von 1870 mit dem Titel „Mühlen im Mondlicht“, das jüngste Bild ist die Emaillearbeit „Strandgut“’ von Moritz Götze von 2020. Zu den Highlights gehören unter anderem vier Tafelbilder mit regionalen Motiven von Elisabeth Büchsel – darunter „Fischerjungen auf Hiddensee“ und „Inselblick Hiddensee.“

Von Feininger bis Müller-Kaempff

„Herausragend sind auch zwei Zeichnungen von Lyonel Feininger, beide mit dem Titel ‚Farmhaus auf Rügen‘ von 1904 und 1901“, so Dämmig. Der 150. Geburtstag des Künstlers soll übrigens im kommenden Sommer mit einer Schau in der Galerie Alte Schule gefeiert werden. Auch der Gründer der Ahrenshooper Künstlerkolonie, Paul Müller-Kaempff, hätte im kommenden Jahr seinen 160. Geburtstag. „Dieses Jubiläum kündigen wir in der Winterauktion mit einer Auswahl hervorragender Gemälde und Zeichnungen an“, so Dämmig. Zudem kann eine 1989 in der DDR erschienene seltene Mappe mit sieben lithographischen Handabzügen des Künstlers ersteigert werden.

Vertreten sind zudem der Bauhauskünstler Peter Keler mit einem ikonographischen Gemälde aus seinem Spätwerk, der Künstler Hans Kinder, der in diesem Jahr 120 Jahre alt geworden wäre, sowie der Maler Edmund Kesting. „Die Auswahl seiner fünf Arbeiten, von frühester Druckgrafik über unglaublich dichte Zeichnungen der zwanziger und dreißiger, bis zu den sechziger Jahren, zeigt ein variantenreiches und intensives Oeuvre des Künstlers. Das sind wirkliche Raritäten“, schwärmt Dämmig.

Wer Glück hat, kann ein „Schnäppchen“ machen

Wer Glück hat, kann sogar das ein oder andere „Schnäppchen“ machen: Die Arbeit von Peter Keler beispielsweise sei mit 3400 Euro relativ günstig angesetzt. „Zumal Bilder von ihm sehr selten sind. Bei Arbeiten aus dieser Zeit hatten wir schon Zuschläge deutlich über 10 000 Euro“, hat Dämmig erlebt. Auch bei Elisabeth Büchsel sei „noch Luft nach oben.“

Vonstatten gehen sollte die Winterauktion – wie schon in den Jahren zuvor – im Kunstmuseum Ahrenshoop. Weil sich das Hygienekonzept zum Schutz vor Covid-19 dort für Besucher und Auktionsteam nicht realisieren ließ, waren die Veranstalter in die Strandhalle ausgewichen. „Aufgrund der aktuellen Situation wird es in diesem Jahr leider eine Auktion ohne Saalpublikum geben“, sagt Dämmig. Stattdessen wird der Auktionator, der seit 2013 den Hammer schwingt, einem virtuellen Saalpublikum gegenübersitzen. Erfahrung damit hat er bereits: Seit dem vergangenen Jahr laufen die Auktionen zusätzlich zur Veranstaltung im Ostseebad auch als Live-Stream im Netz.

Auktion vor virtuellem Saal

Dennoch: Dass die vierte Auflage nun ausschließlich virtuell stattfindet, sei auch für Dämmig eine neue Erfahrung. „In anderen Ländern werden bei Online-Auktionen bereits 60 bis 80 Prozent des Umsatzes gemacht“, sagt er. „Aber in Ahrenshoop leben wir in erster Linie von der Stimmung im Saal und von der direkten Publikumsbeteiligung.“ Zudem gebe die Software die Bieterschritte vor. „Das nimmt der Sache das Spielerische.“ Auf der anderen Seite werde das Verfahren vereinfacht. In den vergangenen drei Auktionen sei alles reibungslos gelaufen und das Feedback ausschließlich positiv gewesen, so Dämmig. Wichtig sei, dass die Bieter sich im Vorfeld registrierten. Sie könnten bereits vor der Auktion feste schriftliche Vorgebote abgeben sowie während der Veranstaltung telefonisch oder über die Onlineplattform lot-tissimo bieten. „Online ist die Geschwindigkeit viel höher, da bekommt das Ganze noch mal eine ganz neue Dynamik“, freut sich der Auktionator auf einen rasanten Abend. Wer die Bilder vorab noch einmal live in Augenschein nehmen will, kann das tun: Die Galerie Alte Schule (Dorfstraße 16) in Ahrenshoop ist zwar zurzeit coronabedingt geschlossen. „Die Vorbesichtigung ist aber nach persönlicher Terminabsprache möglich“, so Dämmig.

Infos unter: www.ahrenshoop-kunstauktion.de, telefonische Terminabsprache unter: 038220 66330

Von Stefanie Büssing