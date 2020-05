40-Jähriger pöbelt in Damgarten Menschen an

Ribnitz-Damgarten

Der Tag der Arbeit endete für einen 40-jährigen Ribnitz-Damgartener zunächst auf dem Ribnitzer Polizeirevier und später in der Psychiatrie. Am Morgen hatte der Mann nach Angaben der Polizei in Damgarten, unter anderem im Bereich des Hafens, Menschen auf der Straße angepöbelt. Gegen 11.36 Uhr hatte er sich demnach auch in einer Gaststätte daneben benommen, woraufhin die Polizei gerufen wurde.

Der 40-Jährige habe einen verwirrten Eindruck gemacht. Er wurde von den angerückten Polizisten abgeführt. Auf dem Ribnitzer Revier wurde in Absprache mit einem gerufenen Notarzt entschieden, den Mann in die psychiatrische Klinik nach Stralsund zu bringen.

Ob Alkohol oder Drogen mit im Spiel waren, ließ sich im Ribnitzer Revier nicht feststellen.

Von Robert Niemeyer