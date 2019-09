42 Boote gingen bei der Fischerregatta an den Start

42 Boote gingen bei der Fischerregatta an den Start Die Teilnehmerzahl war in diesem Jahr in Althagen extrem hoch und auch das Wetter spielte mit – sowohl für die Segler, als auch für die Zuschauer.

Bei der 26. Fischerregatta in Althagen gingen in diesem Jahr 42 Boote an den Start. Quelle: Anika Wenning