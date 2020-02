Petersdorf

Ein 52-jähriger Autofahrer wurde am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Ribnitz-Damgarten schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 10.20 Uhr auf der L 191 in Höhe des Ribnitz-Damgartener Ortsteils Petersdorf. Ein auf der Kreisstraße 5 aus Richtung Kuhlrade kommender 84-jähriger VW-Fahrer fuhr auf die L 191. Dabei missachtete er die Vorfahrt des auf der L 191 aus Richtung Sanitz kommenden 52-jährigen Dacia-Fahrers.

Durch die Wucht des Aufpralls verlor der Fahrer des Dacia die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Rostocker Universitätsklinikum geflogen.

Der 84-jährige VW-Fahrer wurde leicht verletzt zur ärztlichen Versorgung in die Bodden-Kliniken Ribnitz-Damgarten gebracht. Wie die Polizei weiter mitteilte, seien beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf etwa 12 000 Euro beziffert.

Von es