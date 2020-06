60 Jahre Rettungsschwimmer in Dierhagen: Das wünscht sich Hans Lobenstein für die Zukunft

Dierhagen

Dass Hans Lobenstein mit seinem ersten Einsatz vor 60 Jahren bei den Rettungsschwimmern in Dierhagen den Beginn einer langen Geschichte markierte, wusste er seinerzeit nicht. Am Montag feierte der Magdeburger seinen 75. Geburtstag im Kreise seiner Rettungsschwimmer-Familie. Der langjährige Rettungsschwimmer hat sich während seiner vielen Jahre in dem Ostseebad unentbehrlich gemacht, vor allem an Land.

Der gelernte Fernmeldemonteur hatte in der Region Magdeburg die Verantwortung über an die 26 Mitarbeiter. Zu seinen Aufgaben zählte vor allem der Aufbau und Betreuung von Kommunikationsanlagen. Das konnte Hans Lobenstein auch während des Einsatzes als Rettungsschwimmer in Dierhagen verwirklichen. Überall auf dem Areal der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft ( DLRG) sind Spuren seiner Arbeit zu finden.

Anzeige

Sanierung in Eigenregie

Sein großes Ziel war stets die Werterhaltung. So wurden in Eigenregie Rettungstürme auf Vordermann gebracht. Seine Fachkenntnis war gefragt, als in Dierhagen die ersten Notrufsäulen, damals noch ausgestattet mit Funkgeräten, entstanden. Hans Lobenstein baute zudem die Verstärkeranlagen für die einzelnen Rettungstürme auf, damit Ansagen der Rettungsschwimmer auch die Badegäste erreichten.

Weitere OZ+ Artikel

Für ein anderes Ziel setzt sich Hans Lobenstein weniger sichtbar ein. Der Jubilar verrichtet seinen Dienst zwar bei der DLRG, aber eigentlich „bin ich Teil der Wasserwacht“. Das ist das Pendant zu dem großen Verband unter dem Dach des Deutschen Roten Kreuzes. Die Organisation der einstigen DDR ist nach der Wende in den beiden Verbänden aufgegangen.

Gemeinsames Ziel

„Zum Glück“, sagt Hans Lobenstein. Sonst gäbe es möglicherweise drei konkurrierende Organisationen mit ein und demselben Ziel, nämlich die Sicherheit der Urlauber an den Stränden zu garantieren. „Ich will den Schulterschluss“, sagt der Magdeburger und trägt anlässlich des Jubiläums ganz bewusst das Shirt der Wasserwacht. „Das gemeinsame Ziel ist viel zu wichtig, als dass Konkurrenzdenken das Erreichen verhindern sollte.“

Außerdem erlebt der Rettungsschwimmer in Dierhagen das Zusammenwachsen der einst geteilten deutschen Staaten. Gerade erst waren drei junge Schwimmer aus Dresden in Dierhagen stationiert, später stammte ein Teil der Rettungsschwimmer aus den sogenannten alten Bundesländern. Mit allen habe eine sehr gute Zusammenarbeit funktioniert.

Gute Seele der Wachstation

Ein bisschen schreibt sich das Hans Lobenstein dem eigenen Engagement zu. Der heute 75-Jährige verrichtet regelmäßig den Wachdienst auf dem Hauptturm. Im Notfall ist er nicht der erste, der nach einem Sprint an den Strand in ein Rettungsboot springt. Hans Lobenstein hält die Zügel an Land. Wenn aber routinierter Einsatz im Sanitätsraum gefragt ist, dann ist der Magdeburger wieder zur Stelle, vor allem wenn bei schwierigen Einsätzen junge Rettungsschwimmer schon mal nervös werden.

Hans Lobenstein ist die gute Seele der DLRG-Wachstation in Dierhagen. Er übernimmt die Einweisung der Schwimmer, weist auf die Windrichtungen hin, weiß, wo die Strömungen sind und kennt die Gefahren an den Buhnen und sieht sich auch schon mal zuständig für die Ausbildung. Und nicht zuletzt „bin ich der Hausmeister“, der alle kleineren Aufgaben rund um den reibungslosen Betrieb der Wachstation erledigen kann. Selbst der Dierhäger Bauhof nutzt hin und wieder das technische Wissen des Rettungsschwimmers.

Das wöchentliche OZ-Corona-Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

Enkelin als Nachfolgerin

Unterbrochen von einer familiär begründeten dreijährigen Pause ist Hans Lobenstein alljährlich in Dierhagen im Einsatz. Doch selbst Reisen nach Ägypten inklusive Nil-Kreuzfahrt konnten den Drang an die Ostsee nicht verhindern. Nun ist er wieder da. Auch die Enkelin ist angehende Rettungsschwimmerin und hat sich die Station am Plateau in Dierhagen schon einmal angeschaut. Sie wird möglicherweise in die Fußstapfen ihres Großvaters treten.

Mit Blick auf seine Vergangenheit als Wassersportler sagt Hans Lobenstein: „Das ist alles Geschichte“ – allerdings eine Geschichte mit vielen Höhepunkten. Gern erinnert er sich an Länderwettkämpfe im Rettungsschwimmen mit Polen oder Bulgarien. 1970 nahm er an der Weltmeisterschaft der Rettungsschwimmer in Warna in Bulgarien teil. Den siebten Platz erreichte er damals. Etliche andere Erfolge erreichte er bei vielen anderen Wettbewerben. Auch spielte er lange in der Wasserball-Oberliga für Magdeburg. Und auch unter Wasser fühlt sich Hans Lobenstein heimisch, das Tauchen zählt er mit zu seinen Lieblingshobbys.

Prävention und Präsenz

„Der Rettungsturm ist am besten, wo am wenigsten passiert“, ist das Motto Hans Lobensteins. Prävention und Präsenz sind die wichtigsten Mittel, die er für die Sicherheit der Badegäste am Strand einsetzt. „Wir gehen auf die Menschen zu.“ Heißt auch, sie freundlich, aber bestimmt auf gefährliches Tun, etwa dem Begehen von Buhnen, hinzuweisen. Mit Schrecken erinnert er sich an eine Frau, die in ein Miesmuschelfeld zwischen zwei Buhnenpfählen geraten war und „aus tausend Wunden blutete“. Geweckt hatte er auch schon eine Sonnenbaderin, deren Haut bereits handtellergroße Blasen aufwies.

Und dann schneidet Hans Lobenstein die Torte an. Sie zeigt ein Segelboot. Ja, auch auf dem Wasser mag sich der Senior fortbewegen.

Lesen Sie auch

Mehr zum Autor

Von Timo Richter