Zingst

Glück im Unglück hatte am frühen Sonntagabend ein Freizeitskipper. Der 62-Jährige ist mit der Yacht „La Paloma“ am Strand von Zingst in Höhe Straminke gestrandet. Der Segler konnte sich völlig entkräftet, aber unverletzt an Land retten.

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Zingst konnten das Vorsegel bergen. Quelle: Freiwillige Feuerwehr Zingst

Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Vorsegel noch gesetzt, das Boot schlug gegen die Buhnen, wie die Freiwillige Feuerwehr Zingst mitteilte. Mitglieder der Feuerwehr bargen das Segel, um den Druck des Windes zu reduzieren. Weil die Yacht noch schwimmfähig war, wurden die Seenotretter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger nachalarmiert. Die Besatzung der „Vormann Jantzen“ mit dem Tochterboot „Butscher“ konnte die Segelyacht freischleppen und in den Nothafen Darßer Ort bringen.

Laut Wehrführer Mathias Barth befand sich der Alleinsegler auf einer Überführungsfahrt von Kiel nach Dabitz, wo das Boot einen neuen Liegeplatz einnehmen sollte. Gestartet war der 62-Jährige zwei Tage zuvor in Kiel. Während der Havarie herrschte Wind der Stärke fünf, in Böen bis zu Windstärke acht.

Timo Richter