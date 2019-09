Ribnitz-Damgarten

Auf die betrügerische Masche einer angeblichen Polsterwerkstatt ist eine Frau in Ribnitz-Damgarten hereingefallen. Nachdem sie in der Post einen Flyer einer „Polsterwerkstatt Jansen“ mit Firmensitz in der Langen Straße fand, begab sie sich mit ihrem Ehemann dort hin und gab die Reparatur eines Armlehnenstuhls in Auftrag. Die Rechnung beglich sie sofort. Man versprach der Frau die Ausführung der Arbeiten innerhalb von 20 Tagen. Nachdem sie bis dahin nichts mehr von der Firma gehört hatte, rief sie bei der Polsterwerkstatt an und wurde vertröstet. Mittlerweile ist telefonisch niemand mehr erreichbar. Sie erhielt weder ihr Geld noch ihren Stuhl zurück.

Neben der Kriminalpolizei Ribnitz-Damgarten ermittelt auch das Gewerbeamt. In diesem Zusammenhang wird auch nach Geschädigten gesucht, bei denen die Tatverdächtigen möglicherweise ähnlich vorgingen. Gefragt sind auch Hinweise zum Aussehen der Mitarbeiter dieser Firma. Wer solche Angaben machen kann, wird gebeten, sich im Polizeirevier Ribnitz-Damgarten unter der Telefonnummer 0 38 21/87 50 oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Von Chris Herold