700 Jahre Löbnitz: Warum die Festschrift erst ein Jahr später fertig wird

Eigentlich sollte die Festschrift zum 700-jährigen Jubiläum von Löbnitz schon im vergangenen Jahr fertig sein. Pünktlich zu den Feierlichkeiten im August vergangenen Jahres. Doch Wolfgang Holzhauer stieß immer wieder auf Schwierigkeiten. „Jetzt bin ich aber fast fertig. Ich warte nur noch auf zwei Zuarbeiten“, berichtet der Kindshäger. So habe er Kontakt zur ehemaligen Schulleiterin und zur Veterinärärztin aufgenommen, die ihm beide Unterstützung zugesagt haben.

Die Liste der Widrigkeiten, die zu der einjährigen Verzögerung führten, ist lang. Erst sei er nicht ins Ernst-Moritz-Arndt-Zimmer in der ehemaligen Schule gekommen und dann sei ein Ordner von Löbnitz mit wichtigen Daten und Fakten plötzlich verschwunden. Auch die Zuarbeit von Löbnitzern sei nur sehr spärlich gewesen. Doch Wolfgang Holzhauer machte weiter, auch nach dem Jubiläum 2019.

Chronik aus dem Jahr 1995 als Grundlage

Grundlage seiner Festschrift, die auf die 700-jährige Geschichte des Ortes und auch die Zeit davor zurückblickt, ist eine Chronik, die bereits 1995 von Traude Breede unter dem Titel „Chronische Darstellung der Gemeinde Löbnitz“ zusammengestellt und bearbeitet wurde. Dass diese in Löbnitz keine große Beachtung fand, kann er nicht nachvollziehen. „Es ist eine sehr gute Arbeit und Löbnitz hat auch eine spannende Geschichte“, berichtet der Kunstschmied, der mit seiner Frau seit acht Jahren im Löbnitzer Ortsteil Kindshagen lebt.

Da er selbst schon seit seiner Kindheit geschichtsinteressiert ist, habe ihn natürlich auch die Geschichte seiner neuen Heimat interessiert. „Überraschend war für mich, dass hier 30 Schmieden in direkten Nachbarschaft waren, die sowohl für die Wikinger als auch für die Hanse gearbeitet haben“, berichtet Wolfgang Holzhauer.

Ein Kapitel für Ernst Moritz Arndt

In seiner Arbeit legt der Kindshäger, der Mitglied in der Ernst-Moritz-Arndt-Gesellschaft ist, auch einen Fokus auf den Dichter und Publizisten und widmet ihm unter der Rubrik Persönlichkeiten ein Kapitel. Denn Ernst Moritz Arndt, der am 26. Dezember 1769 geboren wurde, verbrachte 18 Jahre seines Lebens in Löbnitz. Von 1787 bis 1805 wohnte er mit seiner Familie im Gutshaus.

Und nicht nur in der Chronik würdigt Wolfgang Holzhauer den Dichter. Gemeinsam mit dem Löbnitzer Künstler Lucas Drechsler hat der Kunstschmied zur Eröffnung des Ernst-Moritz-Arndt-Parks ein großes Namensschild gestaltet. Dass der Park umbenannt wurde, sei ein wichtiger Schritt. Doch es müssten weitere folgen. Viele Urlauber, die durch Löbnitz fahren, wissen gar nicht, dass Ernst Moritz Arndt 18 Jahre hier gelebt hat, ist sich Wolfgang Holzhauer sicher. Das neu gestaltete Arndt-Zimmer, das in der ehemaligen Schule entstehen soll, sei ein weiterer Schritt, um das Thema mehr in die Öffentlichkeit zu rücken.

Dach der ehemaligen Schule wird saniert

„Viel weiter sind wir in dem Punkt aber noch nicht“, erklärte Bürgermeister Manfred Zemke auf OZ-Nachfrage. Aber es sei nach wie vor der Wunsch, die ehemalige Schule in ein Dorfbegegnungszentrum umzubauen und dort auch ein Arndt-Zimmer einzurichten. Ein erster Schritt sei, das mit Asbest belastete Dach zu sanieren.

Hierfür hat die Gemeinde die Firma HK Solartec GmbH mit ins Boot geholt. Auf dem Dach der ehemaligen Schule in Löbnitz soll eine Solaranlage installiert werden. Während die Gemeinde die Fläche zur Verfügung stellt, übernimmt die Firma die Kosten für die Sanierung des maroden Daches und die Installierung der Anlage. „In 14 Tagen geht es los“, verkündete Manfred Zemke die gute Nachricht. Allerdings ist das Dach nur eine von vielen Baustellen. Auch die Fenster und die Fassade müssen erneuert werden.

Wanderstock für Arndt

Indes arbeitet Wolfgang Holzhauer an einem Wanderstock für Ernst Moritz Arndt, der bei Feierlichkeiten am Denkmal im Park stehen soll. Auf Wappenschildern sollen alle Orte festgehalten werden, die der Dichter zu Fuß erkundet hat.

Diese Wappen wird der Metallgestalter bei seinem zweiten Schmiedesymposium vom 24. bis zum 26. Juli gemeinsam mit anderen Künstlern aus ganz Deutschland herstellen. Interessierte, die an dem Symposium in Kindshagen teilnehmen wollen, können sich bei Wolfgang Holzhauer melden (Telefon: 038324/509935).

Von Anika Wenning