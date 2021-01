Barth

Mehr als die Hälfte der Bewohner und ein Teil des Personals ist mit dem Corona-Virus infiziert: Für Regina Witt, Leiterin der Pflegeeinrichtung „Haus Curanum“ in Barth, war das Ergebnis der Testungen in ihrem Haus am Dienstag niederschmetternd.

Mittlerweile ist der Alltag in der Einrichtung so gut wie neu geregelt. Sie bekam Hilfe, die sie zutiefst rührte.

Anzeige

Zahl der Infizierten noch einmal gestiegen

Es ist Dienstag: Am Morgen rückt in der Pflegeeinrichtung in der Baustraße ein mobiles Abstrichteam an. 190 Proben sind es am Ende, die genommen werden. Denn alle Bewohner und Mitarbeiter werden auf das vor allem für ältere und kranke Menschen gefährliche Virus Sars-Cov-2 getestet. Es folgen Stunden des Wartens.

Einen Tag darauf dann das Ergebnis: Insgesamt sind in der Einrichtung 58 Bewohner und zehn Mitarbeiter, sowohl aus dem medizinischen als auch technischen Bereich, infiziert. In den darauffolgenden Tagen erhöht sich die Zahl. Bei einem weiteren Bewohner und fünf weiteren Mitarbeitern (Stand: 15. Januar, 15 Uhr) wird das Virus nachgewiesen. Für alle Infizierten gelten fortan strenge Quarantäneregelungen – und das bis zum 21. Januar.

Einzig, dass es bislang keine schweren Krankheitsverläufe gibt und die positiv getesteten Personen, wenn überhaupt, nur leichte Symptome der Krankheit Covid-19 zeigen, sorgt ein wenig für Erleichterung.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie das Virus in das Haus gelangt ist, kann mit hundertprozentiger Sicherheit nicht mehr nachvollzogen werden, wie Olaf Manzke, Pressesprecher des Landkreises Vorpommern-Rügen, sagt. „Das Haus hat ein hervorragendes Hygienekonzept“, sagt er. Das hätten im Zusammenhang mit dem Ausbruch erfolgte Überprüfungen noch einmal bestätigt.

Auch Regina Witt kann es sich nicht erklären. „Wir haben seit einem dreiviertel Jahr ein Hygienekonzept, das strenge Regelungen sowohl für Besucher als auch Tests im Haus vorsieht. Wir testen häufiger, als es vorgeschrieben ist“, sagt sie. Beispielsweise würde sich jeder Mitarbeiter vor seinem Dienstantritt einem Test unterziehen.

Hilfe von allen Seiten: „In Barth ist man nicht alleine.“

Für sie zählt jetzt, dass die Bewohner versorgt und betreut werden. Und wenn auch das Ergebnis der groß angelegten Testung im Haus zunächst für sie schockierend war, umso mehr hat Regina Witt die von vielen Seiten angebotene Hilfe wieder aufgebaut. Allem voran aus den eigenen Reihen. „Alle Mitarbeiter, die aktuell Urlaub gehabt hätten, haben von sich aus darauf verzichtet – sich bereit erklärt, zu arbeiten“, erzählt sie.

Rührend auch: Selbst Menschen aus der Stadt hätten sich bei ihr gemeldet, ihre Hilfe angeboten. „Ob wir diese Hilfe annehmen können, muss allerdings zunächst geprüft werden“, berichtet die Einrichtungsleiterin. Auch der Bürgermeister der Stadt, Friedrich-Carl Hellwig, habe angerufen und seitens der Stadt Hilfe angeboten, führt sie die Liste weiter fort. „In dieser Stadt ist man nicht allein“, sagt sie gerührt.

Lesen Sie auch:

Am Freitag weiß sie: „Dank der vielen Hilfe bekommen wir die Situation gemeistert.“ Nicht zuletzt auch dank der Reservisten der Bundeswehr, die das Personal der Einrichtung ab Montag unterstützen werden. „Sie können zwar nicht im medizinischen Bereich eingesetzt werden, werden aber unter anderem bei der Betreuung eine große Hilfe sein“, berichtet sie.

Denn was ihre Bewohner aktuell noch mehr brauchen als gewöhnlich ist Fürsorge und trotz des Besuchsverbotes weiterhin Kontakt zu den Angehörigen. „Wir haben seit Langem Smartphones, die Videoanrufe ermöglichen. Das kommt bei unseren Bewohnern gut an. Ich hoffe, dass diese Möglichkeit des Kontakts mit den Soldaten noch öfter genutzt werden kann“, sagt Regina Witt.

Alle Kontaktpersonen ermittelt

Während für die Einrichtungsleiterin in den vergangenen Tagen der Fokus darauf gelegen hat, die Versorgung und Betreuung der Bewohner zu organisieren, ist seitens des Landkreises die Ermittlung der Kontaktpersonen erfolgt. „Ich bin zuversichtlich, dass bereits alle ermittelt worden sind“, sagt Olaf Manzke.

Im Gespräch erklärt er auch, warum auf der Corona-Karte des Landkreises unter www.lk-vr.de bei der Stadt Barth am Donnerstag noch nicht die Zahl aller Infizierten im „Haus Curanum“ auftaucht. „Das hat mit Meldefristen zu tun. Wir tragen die Zahl der dem Lagus (Landesamt für Gesundheit und Soziales) Gemeldeten ein. Bekommen wir Testergebnisse nach der Meldefrist, erscheinen die erst am darauffolgenden Tag.“

Von Anja Krüger