Täglich aufs Neue verfolgen zahlreiche Schaulustige vom Zaun der Großbaustelle „Barther Hafenquartier“ aus das zügige Vorankommen beim Spundwandbau für den zukünftigen Sportboothafen in Barth.

Dann beginnt der Ausbau des städtischen Hafenbereiches

Gegenwärtig sind im privaten Teilbereich, im Becken in West-Ost-Richtung, dessen Bauherr die Barther Hafeninvest GmbH ist, eine Ramme der Gebr. Neumann GmbH aus Essen sowie ein Bohrgerät der König Pfahlgründung GmbH aus Stade im Einsatz.

Während die Ramme mit Vibrator die Spundwandbohlen in den Boden rüttelt, werden mit dem Bohrer die restlichen der insgesamt 688 Löcher für die Fundamentpfähle der Häuser gebohrt und mit Beton verfüllt.

Die Unterteilung in einen privat (70 Bootsliegeplätze) und einen kommunal finanzierten Bereich (circa 30 Bootsliegeplätze und Fahrgastanleger) hat zuvor eine geteilte Ausschreibung der Baumaßnahmen erfordert. Während für den Spundwandbau der Hafeninvest GmbH das Unternehmen aus Essen den Zuschlag erhalten hat, wird das Ueckermünder Wasserbauunternehmen „Colcrete von Essen“ den kommunalen Auftragsumfang abarbeiten. Mit der Errichtung der Spundwände soll hier am 1. Juni begonnen werden, wie Bauamtsleiter Manfred Kubitz informierte.

Die Bohlen: Maßanfertigung für Barth

Eine Materiallieferung von Arcelor für den kommunalen Teil der Baustelle. Quelle: Volker Stephan

Die erste Materiallieferung, Doppelbohlen des in Luxemburg ansässigen Stahlkonzerns Arcelor, ist bereits vor Ort eingetroffen. Das Arcelor-Bohlensystem beruht auf dem eigenen Profil- und Anschlusspatent des Konzerns und trägt deshalb seinen Namen. Doppelbohle wiederum bedeutet, dass bereits bei der Herstellung zwei normale Spundbohlen zu einer Einheit zusammengeschlossen werden. Diese Doppelbohlen sind 1,40 Meter breit und für die konkrete Barther Verwendung durchschnittlich zehn Meter lang.

Arcelor sei momentan der einzige Anbieter in Europa, der Spundwandbohlen zu annehmbaren Konditionen liefere, erklärte Manfred Kubitz. Allerdings nicht mit der gewünschten Beschichtung. Deshalb müsse das Material einen Umweg über Schwedt/Oder machen, wo ein Unternehmen die Korrosionsschutzbeschichtung aufbringe. Der Bauamtsleiter ist froh, dass die Spundbohlen bereits Mitte März bestellt worden sind. Denn schon zwei Wochen später wäre der Stahl nach der „Preisexplosion“ 200 Euro pro Tonne teurer gewesen.

Alles läuft nach Vorgaben der Stadt

Im Vorfeld des Rammens muss der kleine frühere „Bossowhafen“ zugeschüttet werden, um Bewegungsfreiheit für die Baumaschinen zu schaffen. Später wird an dieser Stelle der Zufahrtskanal mit einigen der städtischen Liegeplätze verlaufen. Quelle: Volker Stephan

Die erste Spundbohle des städtischen Teils soll in den vorhandenen Anfangspunkt der privaten Spundwand eingeklinkt werden und nachfolgend in die Ostseite des zukünftigen Zufahrtskanals bis zum Anglerverein gerammt werden. Anschließend wird das Rammen auf der Westseite ab der Fischereipier in Südrichtung fortgesetzt.

Die planerische Leitung des Hafenbaus obliegt Peter Zimmermann vom Rostocker Planungsbüro IWR, das auf zahlreiche Referenzobjekte in der Region verweisen kann, unter anderem auf die Häfen Barth, Bodstedt und Dabitz. „Es war eine unserer Bedingungen, dass beim gesamten Sportboothafenbau alles nach den planerischen Vorgaben der Stadt läuft“, so Manfred Kubitz.

Nach dem Setzen der Spundwände werden diese mit Gurten (horizontale Versteifungen) und Ankern (hinterseitige, bis zu 25 Meter lange Ankerstäbe) stabilisiert. Um Gurte und Anker hinter den Spundwänden anzubringen, sind bereits im Vorfeld Trassen entsprechender Breite und Tiefe ausgehoben worden. Die werden nach dem Verschweißen der Stahlteile wieder bis zur Oberkante der Spundbohlen verfüllt. „Es wird alles komplett im Boden verschwunden sein und erst wieder bei der Ausbaggerung des neuen Hafenbeckens zum Vorschein kommen, kündigt Manfred Kubitz an.

Rammen soll Ende September abgeschlossen sein

Hintergrund sei, eine ausreichende Fläche für die Lagerung von Baumaterial sowie als Standplatz für die Baugerüste zu erhalten. Erst wenn die Rohbauten stehen und die Gerüste weg sind, könne das Ausbaggern beginnen. Das werde voraussichtlich Anfang 2023 der Fall sein, während das Rammen und Verankern Ende September beendet sein sollte, erklärte der Bauamtsleiter den perspektivischen Ablauf. Mit dem bisherigen Baufortschritt, der im Plan liege, sei man auf städtischer Seite zufrieden, versicherte er.

Im Zusammenhang mit der bereits erfolgten Teilsperrung des Großparkplatzes Osthafen kündigte er für die nächsten Tage die endgültige Fertigstellung des Ersatzparkplatzes „Langer Wall“ an. Der Technische Betrieb hat die Leuchten und Versorgungssäulen bereits installiert sowie das Fundament für den neuen Parkscheinautomaten vorbereitet. Das Gerät des schwedischen Anbieters „Parkster“ wird neben Parkscheinen auch Kurkarten ausgeben. Mit solchen Automaten sollen nacheinander alle gebührenpflichtigen Parkflächen der Stadt ausgestattet werden, um bargeldloses Bezahlen per Handy-App zu ermöglichen.

Auf der nicht für die Baustellenorganisation des Hafenquartiers benötigten Teilfläche des Parkplatzes Osthafen werden nach Abschluss der Straßensanierung in der Burg- und Schillerstraße, voraussichtlich Ende Juli, wieder 60 Pkw-Stellplätze für Gäste der Stadt zur Verfügung stehen. Gegenwärtig ist ein Teil für die Anwohner der Straßenbaustellen reserviert.

