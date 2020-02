80. Todestag: Else Müller-Kaempf war Vorreiterin im Ahrenshooper Künstlerhaus

Ahrenshoop

„Tradition ist nicht das Bewahren der Asche, sondern das Schüren der Flamme.“ Dieses Zitat von Jean Jaurès, einem französischen Historiker und sozialistischen Politiker, gilt auch für die Malerin Else Müller-Kaempff zum Gedenken an ihren 80. Todestag am 27. Februar.

Sie starb 1940 im Alter von 70 Jahren in ihrer Berliner Wohnung. Ihre Urne wurde auf dem Wilmersdorfer Waldfriedhof in Stahnsdorf beigesetzt. Ein liegender Grabstein ohne Sterbedatum erinnerte an sie. Paul Müller-Kaempff starb am 5. Dezember 1941 und wurde neben ihr bestattet

Mediziner spürte Grabstein in Berlin auf

Die Grabstelle war lange Zeit in Vergessenheit geraten und wegen einer dicken Humus- und Pflanzenschicht nicht mehr sichtbar. Seit dem Bau der Berliner Mauer 1961 wurden auf diesem Friedhof keine Bestattungen mehr vorgenommen.

Der Magdeburger Humanmediziner Dr. Konrad Mahlfeld spürte den Grabstein 2016 auf und sorgte im Herbst 2017 für die feierliche Umbettung der beiden Urnen auf dem Ahrenshooper Schifferfriedhof. Er verfasste auch zwei umfangreiche Werkkataloge. Der Katalog „ Else Müller-Kaempff und Paul Müller-Kaempff“, Band I, erschien gleichfalls 2017. Dieser enthält eine „biografische Annäherung“ an die Künstlerin, die sie aus dem Schattendasein ihres Mannes heraushebt.

Die Stütze in der Malschule

„Levkojen“, titelt dieses Bild von Else Müller-Kaempff. 1904 brachte sie die Blumen detailgetreu auf Leinwand. Quelle: Repro Elke Erdmann

Die junge Frau kam als Marie Elsbeth Schwager nach Ahrenshoop und zählte zu den ersten Malschülerinnen im Künstlerhaus St. Lukas, das Paul Müller-Kaempff 1894 errichten ließ. Er gilt als der Begründer der Künstlerkolonie. Else Schwager wurde am 25. November 1897 seine Ehefrau. Ihre Sujets fand sie nicht in der Landschaft. In ihrer Malerei waren es zumeist detailgetreue Interieurs, die dem Betrachter eine Vorstellung von der Wohnkultur des Bürgertums geben, Stillleben und üppige Blumensträuße in schönen Gefäßen oder „Levkojen“ und „Glockenblumen“ in der Natur.

Else Müller-Kaempff unterstützte ihren Ehemann in der Malschule bei der Betreuung der Gäste, die auch beköstigt werden mussten. Das „Haushälterische“ hatte sie als junges Mädchen auf einem Mädchenpensionat in England gelernt.

Lesung am 16. Mai

Ab 1906 war dies wegen einer schweren asthmatischen Erkrankung nur noch eingeschränkt möglich. „Das ist auch der Grund, weshalb Kunstwerke von ihr heute sehr selten sind. Etwa gut 100 Arbeiten sind von ihr bekannt“, weiß der Mediziner und akribische Rechercheur Konrad Mahlfeld.

Er, seine Lebensgefährtin Andrea Silber und Verleger Hans-Günther Pawelcik werden am 16. Mai um 17 Uhr in der alten Malschule von Friedrich Wachenhusen auf dem Schifferberg mit Lesungen an Else Müller-Kaempff erinnern. Am Internationalen Museumstag, also am 17. Mai, eröffnet Kunstwissenschaftlerin Dr. Katrin Arrieta um 16 Uhr eine Gedächtnisausstellung im Kunstmuseum zu Ahrenshoop.

Lesen Sie auch:

Von Elke Erdmann