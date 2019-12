Zingst

Seit Sonntag wird der 82-jährige Gerhard Pries aus Zingst vermisst. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zuletzt wurde er demnach am Sonntagvormittag von Nachbarn gesehen. Im Anschluss verließ er offenbar sein Haus in unbekannte Richtung. Zeugen berichteten, ihn später im Bereich der Zingster Seebrücke gesehen zu haben. Dort verläuft sich jedoch die Spur des Seniors, der möglicherweise mit seinem weißen Herrenrad (mit Drahtkorb hinten) unterwegs ist.

Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei und der Rettungshundestaffel führten bislang nicht zum Erfolg. Der Gesuchte ist an Demenz erkrankt und möglicherweise orientierungslos. Er bedarf dringend Medikamente.

Gerhard Pries ist circa 1,73 m groß, hat graue, lockige Haare, ist von normaler Statur und vermutlich bekleidet mit einem dunkelblauen Parka und einer blauen Jeanshose.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat Gerhard Pries gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthalt machen? Hinweise nimmt die Polizei in Barth unter der Telefonnummer 038231/6720, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Von Robert Niemeyer