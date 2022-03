90 Demonstranten zogen am Abend durch Ribnitz

Ribnitz-Damgarten

Das Thema Corona hat während der allmontäglichen Demonstration nur eine Nebenrolle gespielt. Vielmehr stand die Regierung im Mittelpunkt der Kritik. Versammlungsleiter Maik Waack nannte die Regierung „eine Schande für das deutsche Volk“. Die Regierung greife den Menschen immer tiefer in die Tasche, wie an den Tankstellen zu sehen sei. Die Preissteigerung hätte allerdings nichts mit dem Krieg in der Ukraine zu tun. Vor allem die Gauck’sche Aussage, für die Freiheit auch einmal ein bisschen zu frieren, brachte den Redner auf die Palme. „Wir wollen leben, aber nicht wie es uns ein alter Pope sagt.“ Die Schmarotzer, gemeint waren Regierungsmitglieder, bluteten das deutsche Volk aus. Waack wünschte sich einen Generalstreik, bis die „Politdarsteller“ verschwunden seien.

Ein als „Wolfgang aus Ribnitz“ angekündigter Redner präsentierte seine Sicht auf den Krieg in der Ukraine. Es seien viele Nazis in Regierung und Militär in der Ukraine gespült worden, die Ukraine habe Krieg gegen Leute im eigenen Land geführt. Statt Kritik am russischen Präsidenten zu üben, hagelte es Kritik an Amerika, das überall auf der Welt gezündelt habe. Zuvor hatte auch der Versammlungsleiter darauf hingewiesen, jeder Krieg habe eine Vorgeschichte. Dass auch so der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine relativiert werde, stand in der Vorwoche in der OSTSEE-ZEITUNG. Während des Demonstrationszuges durch östliche Bereiche von Ribnitz wurde auch „Lügenpresse“ skandiert. Nach Ende des Aufzuges mit dem obligatorischen Singen der Nationalhymne war die Polizei bis erfolgter Abreise der Demo-Teilnehmer am OZ-Verlagshaus präsent.

Keine Vorkommnisse

Angeführt von einem Transparent mit der Aufschrift „Wir sind die rote Linie“ – während eines Aufzuges in Rostock hatten sich hinter einem gleichlautenden Transparent bekannte Namen der Nazi- und Identitären-Szene des Landes versammelt – nahmen laut Polizei rund 90 Menschen an dem Demonstrationszug teil. Während des Umzuges kam es demnach zu keinen Vorkommnissen.

Auch in Barth gingen wieder Menschen auf die Straße. Polizeiangaben zufolge waren es in der Vinetastadt rund 170 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Auch dort gab es keine Vorkommnisse.

Von Timo Richter