90 Jahre Feuerwehr Saatel: Welche Höhen und Tiefen es in der Zeit für die Kameraden gab

Saatel

In Saatel, einem Ortsteil der Barther Nachbargemeinde Löbnitz, ist die Freiwillige Feuerwehr mehr als eine Rettungseinheit und Kameradschaft mehr als ein Wort. Wohl ein Grund, warum Wehrführer Mathias Moritz auf immerhin 20 Aktive verweisen kann – in einem Ort, in dem nur 105 erwachsene Menschen leben. Das ist aber nicht allein sein Verdienst, wie er betont. Und es gibt durchaus mehr, worauf man in Saatel bei der Feuerwehr stolz ist – auch sein kann. Auf der anderen Seite hakt es aber auch an der einen oder anderen Stellen.

Mit einer Handdruckspritze hat alles angefangen

Auf immerhin 90 Jahre Bestehen kann die Wehr in diesem Jahr zurückblicken. Das soll am Sonnabend, dem 11. September, gefeiert werden. Einer großen Feier hat allerdings Corona einen Strich durch die Planung gemacht. Deshalb gibt es „nur“ einen Empfang für geladene Gäste am Sonnabend. Und etwas auf die Augen und Ohren für die Einwohner der Gemeinde. Denn um 14.30 Uhr – das haben sich die ehrenamtlichen Retter nicht nehmen lassen – gibt es einen Festumzug – mit viel Blaulicht auf alter und neuer Technik und ohrenbetäubendem Tatütata. „Wir hoffen, die Menschen flankieren die Straße“, sagt der Wehrführer.

Eine Feuerwehr gibt es in Saatel eigentlich schon länger als 90 Jahre, wie Mathias Moritz’ Vater und Vorgänger als Wehrführer, Heinz Moritz (82), zu berichten weiß. „Sie ist entstanden aus der Gutsfeuerwehr, die Brookmann, der letzte Saateler Gutsbesitzer gegründet hat“, weiß er zu erzählen. „1927 zumindest hat dieser eine Handdruckspritze angeschafft. Weil aber die ersten Erwähnungen, die auf eine freiwillige Feuerwehr schließen lassen, aus dem Jahr 1931 sind, haben wir dieses Jahr zum Gründungsjahr unserer Wehr erklärt“, fügt der Senior, der zur Ehrenabteilung gehört, hinzu.

Blitzschlag vernichtet Scheune und Ernte dreier Bauern

Einhergegangen muss die Gründung mit der Aufsiedlung sein, wird vermutet. Schon damals sei per Verordnung vorgeschrieben gewesen, dass jeder Mann zu Hause ein Paar Stiefel, einen Eimer und eine Feuerpatsche haben müsse, erzählt er. Bis 1961 tat die Handdruckspritze, die meist von Pferden gezogen wurde, ihren Dienst. Bei einem der größten Brände der damals noch eigenständigen gleichnamigen Gemeinde ist sie im Einsatz gewesen. „Als am 31. August 1955 die letzte große Scheune des Gutshofes durch einen Blitzschlag niederbrannte – mit ihr die Ernte von drei Bauern“, erinnert sich Moritz Senior.

Es ist das Jahr, in dem er in die Feuerwehr eintritt. „1961 bekamen wir dann einen TSA (Tragkraftspritzenanhänger; Anm. d. Red.). Wenn wir ausrücken mussten, wurde geguckt, welches Fahrzeug in der Nähe ist, um es als Zugfahrzeug zu nutzen. Meist ist es ein Fahrzeug der LPG gewesen“, erzählt Heinz Moritz, der stolz ist, dass sein Sohn Mathias in seine Fußstapfen getreten ist. „Mit 15 musste ich mit“, sagt der heute noch 57-Jährige. Was ihm damals wie eine Pflicht erschien, wurde schnell zur Leidenschaft.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie aus dem Schul- der Feuerwehrstandort wurde

Viele unruhige, traurige, aber auch schöne Momente haben die Moritz-Männer mittlerweile in der Feuerwehr erlebt. Sie trauerten gemeinsam um Kameraden, sie kämpften für den Erhalt der Wehr und auch den Standort, der ehemaligen Schule. Unsere Technik, zur Wende bekamen wir einen Barkas, einen B 1000, stand im Maschinenschuppen im Dorf, in der Schule haben wir uns umgezogen, so wie heute auch noch. Es ist also einer los, hat erst das Fahrzeug und dann die anderen Kameraden geholt. 2004 hat uns dann die Feuerwehrunfallkasse die Pistole auf die Brust gesetzt, wollte den Standort schließen“, erzählt Moritz Junior. In Eigenleistung, mit der Hilfe von vielen aktiven Menschen aus der Gemeinde, ist dann auf dem ehemaligen Schulgelände zwischen 2007 und 2009 eine Garage für den Barkas gebaut worden. „Das Material haben wir bezahlt von dem Geld, dass die Gemeinde für den Verkauf des Maschinenschuppens bekommen hat – 10 000 Euro“, berichtet Moritz.

Rund 20 Einsätze pro Jahr hat die Wehr. In der Garage steht heute ein Tanklöschfahrzeug. Dieses bekam die Wehr zum 80. Geburtstag. Daneben ist ein Carport, gerade erst gebaut – ebenfalls in Eigenleistung. „Der Zusammenhalt der Einwohner ist in Saatel wirklich etwas Besonderes“, sagt Heinz Moritz. Die Feuerwehr spiele da eine zentrale Rolle. Kinderfeste, Seniorennachmittage, die jährlichen Aufräumaktionen: das alles würde es ohne die Wehr nicht geben.

Löschwasserversorgung bereitet Probleme

Aber es ist bei Weitem eben auch nicht alles rosig. „Beispielsweise bereitet uns die Löschwasserversorgung extreme Sorgen. Da muss unbedingt etwas passieren. Und natürlich ist auch die Tagesbereitschaft ein Thema bei uns. Sicher haben wir relativ viele aktive Mitglieder, aber größtenteils arbeiten diese auswärts“, zählt Mathias Moritz auf.

Und noch ein Sorgenkind hat die Wehr. „Die geschützte Eichenallee, an der nichts gemacht wird, weil nichts gemacht werden darf“, berichtet der Wehrführer. Herabstürzende Äste würden so für Einsätze sorgen, die durchaus verhindert werden könnten.

Von Anja Krüger