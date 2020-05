900 000 Euro für Kirchen und Co. in Vorpommern

Stralsund

Schöner Geldregen für 20 Kulturdenkmäler in Mecklenburg-Vorpommern. 2,8 Millionen Euro fließen aus dem Denkmalschutzsonderprogramm IX des Bundes in den Nordosten, davon rund 900 000 in den östlichen Landesteil. Davon profitieren unter anderem sechs Gotteshäuser im Landkreis Vorpommern-Rügen.

Im Einzelnen sind dies die drei Rügener Dorfkirchen in Baabe (6500 Euro), Göhren (10 000 Euro) und Sellin (20 000 Euro), die ehemalige Wallfahrtskirche St. Marien Kenz südlich von Barth (120 000 Euro), die Stadtkirche St. Marien Stralsund (150 000 Euro) sowie die Basilika St. Jürgen in Starkow bei Velgast mit dem größten Betrag: 480 662 Euro. Zudem fließen 75 000 Euro in die Burgruine Torgelow im Landkreis Vorpommern-Greifswald. In Vorpommern-Rügen erhält der Gutspark Pütnitz bei Damgarten 45 000 Euro.

Von zwei kaputten Stufen bis zu neuem Nutzungskonzept

Von dem Geld werden einerseits kleinere Aufgaben in Angriff genommen, wie etwa Pastor Olav Metz für die drei Rügener Gotteshäusern erläutert: „An der Kirche in Baabe sind zwei Eingangsstufen zerbröckelt. Die werden repariert. In Göhren wollen wir den Eingangsbereich mit seiner Freitreppe neu aufsetzen. In Sellin geht es um den Abschluss der Auen- und Fassadensanierung.“

Andererseits werden mit den Zuwendungen große Projekte ermöglicht. In Kenz etwa wird das Geld ins Kirchenschiff und die Sanierung der Seitenkapelle gesteckt. Fenster, Wände und Decken stehen auf der To-do-Liste. Die Gesamtkosten liegen bei über einer halben Million Euro. Stiftungen und das Land sollen sich daran beteiligen. „Wir wollen in diesem Jahr mit den Arbeiten anfangen und hoffen, im nächsten damit fertig zu sein“, blickt Pastor Kai Steffen Völker voraus. In den vergangenen Jahren sind rund 1,5 Millionen Euro in die Kirche gesteckt worden. Seitdem 2004 ein Haus für den Gesundbrunnen errichtet wurde, aus dem man Wasser pumpen kann, dem im 14. Jahrhundert heilende Kräfte nachgesagt wurden, kommen jährlich bis zu 15 000 Besucher nach St. Marien.

Das Kenzer Brunnenhaus unweit der Kirche. Es ist 2004 nach einer Vorlage von 1763 neu aufgebaut worden. Im Hintergrund ist die Marienkirche zu sehen. Quelle: Detlef Lübcke

700 Jahre alte Steine müssen entsalzt werden

In der Stralsunder Marienkirche steht ein weiteres Großprojekt an: Der hohe Chor ist buchstäblich in die Jahre gekommen – sieben Jahrhunderte haben die Steine auf dem Buckel. Sie müssen entsalzt werden. Pastor Christoph Lehnert: „Ich bin dankbar dafür, dass in der jetzigen Krisensituation solche Sachen nicht vergessen werden und dafür Geld zur Verfügung gestellt wird. Es werden noch weitere Bauabschnitte folgen.“ Er schätzt, dass der Chor-Umgang bis 2025 fertig ist.

Zudem werden wie in Starkow auch dicke Bretter gebohrt – in der Basilika soll ein neues Nutzungskonzept umgesetzt werden. Sie soll zur Kultur- und Konzertkirche werden, sagt der Vorsitzende des Vereins „Backstein – Geist und Garten“, Gerd Albrecht. Im Vergleich zum kleinen Starkow nennt das Bauwerk „riesig“ und spricht deshalb von „Lust und Last zugleich“. Die Fenster sollen restauriert, eine Bühne eingebaut und das Gestühl auf Vordermann gebracht werden. Geld werde auch in den Pfarrgarten investiert.

National wertvolle Projekte

Eckhardt Rehberg, haushaltspolitischer Sprecher und Vorsitzender der Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern der CDU im Bundestag, erklärt: „Im Rahmen des Sonderprogrammes werden national wertvolle beziehungsweise wichtige Projekte mit kulturhistorischer Bedeutung finanziell mitgetragen. Wir unterstützen damit kirchliche, kommunale und private Initiativen, die kulturell und historisch bedeutsame Gebäude und Einrichtungen zum Leben erwecken wollen. Damit leisten wir einen Beitrag zur Kulturpflege des Landes und zur Förderung des Kulturtourismus im ländlichen Raum.“

Von Kai Lachmann