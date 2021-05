Bad Sülze

Die Autobahn 20 ist am heutigen Dienstag zwischen den Anschlussstellen Tribsees und Bad Sülze in der Zeit von 7 bis 20 Uhr in beiden Richtungen voll gesperrt. Dort werden weitere Bauarbeiten auf dem Teilstück westlich der Trebeltalbrücke durchgeführt.

Der Verkehr wird wieder über die Landesstraßen 19 und 23 zwischen den Anschlussstelle Tribsees und Bad Sülze umgeleitet.

Während des Sperrzeitraums sind Arbeiten geplant, die wegen der beengten Platzverhältnisse nur von der verfügbaren Fahrbahn aus durchzuführen sind, wie die Betonage eines weiteren Teilbereiches der neu herzustellenden Bodenplatte im westlichen Bereich. Außerdem werden wieder Wartungsarbeiten an der Behelfsbrücke ausgeführt.

Von OZ