Langsdorf

Der erste Teil der Sanierungsarbeiten an der Landesstraße 19 vom Kreisverkehr bei Langsdorf bis zur A20-Anschlussstelle Tribsees ist am Freitagnachmittag abgeschlossen worden. Das teilte das Straßenbauamt Stralsund mit. Seit 14 Uhr ist der Abschnitt wieder vollständig für den Verkehr nutzbar. Damit sind aus und in Richtung Richtenberg die Auf- und Abfahrt zur Autobahn wieder möglich.

Und es ging schneller als geplant. „Die Arbeiten am ersten Bauabschnitt konnten wir fast eine Woche vorm geplanten Fertigstellungstermin abschließen“, sagt Manfred Borowy, Dezernatsleiter im Straßenbauamt Stralsund, der die Arbeiten betreut. Er dankte der beauftragten Baufirma, den Mitarbeitern im Straßenbauamt und allen weiteren Beteiligten, „die außerordentliches Engagement gezeigt und auch Sonderschichten nicht gescheut haben“. Darüber hinaus habe die überwiegend trockene, milde Witterung zum Vorankommen der Arbeiten beigetragen.

Nach dem Zusammenbruch der Autobahn im Herbst 2017 diente die Landesstraße von Oktober 2017 bis zur Freigabe der Behelfsbrücke im Dezember vergangenen Jahres als Umleitungsstrecke für die abgesackte Autobahn Tribsees. Vor allem die Anwohner des Ortes Langsdorf hatten während dieser Zeit unter enormen Verkehrsbelastungen zu leiden.

Die Folgen werden nun Schritt für Schritt behoben, da die Straße unter den Fahrzeugmassen gelitten hat. Aufgrund des schlechten Zustands der Strecke wird nun in insgesamt zwei Streckenabschnitten eine neue Asphaltdeck- und Binderschicht aufgetragen. Nach der Fertigstellung des ersten Bauabschnitts an der Autobahnauffahrt wird es ab Anfang Juni nun erneut zu Verkehrseinschränkungen kommen. Voraussichtlich vom 3. bis 21. Juni wird die Ortsdurchfahrt Langsdorf unter Vollsperrung erneuert. „Wir versuchen auch hier, die Erneuerung der Straße so zügig wie möglich durchzuführen. In jedem Fall sollen die Arbeiten vor Beginn der Sommerferien - auch im Nachbarbundesland Brandenburg und in Berlin - abgeschlossen werden“, so Manfred Borowy.

Robert Niemeyer