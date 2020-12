Ribnitz-Damgarten

Mit der Dunkelheit kam der Leichtsinn, wurden Abstände nicht eingehalten, wurden Mund-Nase-Masken zum Teil gar nicht, vielfach nicht korrekt getragen. Der Veranstalter der langen Einkaufsnacht in Ribnitz-Damgarten hat das Ereignis am Samstag eine Stunde von dem regulären Ende abgebrochen. René Berlin, Vorsitzender des Innenstadtvereins als Veranstalter, hat die Gäste zum Verlassen des Marktplatzes in Ribnitz aufgefordert. Dem seien die Besucher ohne Widerspruch nachgekommen, bestätigen der Vereinsvorsitzende sowie die Polizei.

Landrat Stefan Kerth ( SPD) verweist in einer ersten Stellungnahme auf das Augenmaß, mit der die Veranstaltung durchgeführt worden sei. Es könne nicht sein, dass mit einer Einkaufsnacht das Erlaubte in Ribnitz-Damgarten nicht machbar sein solle. Allerdings: Weihnachtsmärkte seien infolge der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus nicht erlaubt. Ihm widerstrebe es, jede Aktion mit dem Hinweis abzusagen, dass sich Menschen möglicherweise nicht an Abstands- und Hygieneregeln halten könnten.

Anzeige

Durchsagen und Hinweise wurden nicht befolgt

Entgegen ersten Angaben hat nicht die Polizei die Veranstaltung aufgelöst. Vielmehr wurden die Beamten seitens des Veranstalters beratend hinzugezogen, als nach Einschätzung René Berlins die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus zu späterer Stunde immer weniger eingehalten wurden. Sowohl das Ordnungsamt der Stadtverwaltung als auch die hinzugerufene Polizei bestätigten die Einschätzung. Als Konsequenz beendete der Veranstalter das Spektakel auf dem Marktplatz.

Zwar erfolgten René Berlin zufolge regelmäßige Durchsagen und Hinweise zu den Abstandsregeln und dem Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. Am späteren Nachmittag seien die aber immer weniger befolgt worden, sodass er die Einschätzung von Ordnungsamt und Polizei angefordert habe.

Das vorzeitige Ende der Veranstaltung, so der Vorsitzende des veranstaltenden Innenstadtvereins, sei ohne Probleme akzeptiert worden – auch seitens der Anbieter von heißen Getränken oder Süßigkeiten auf dem Marktplatz. Binnen Minuten sei das Areal nahezu menschenleer gewesen. Sogar Betreiber von Ständen hätten die Entscheidung begrüßt.

Marktplatz leerte sich schnell

Diese Einschätzung bestätigt auch die Polizei. „Ratzfatz war der Marktplatz leer“, sagt der Leiter des Polizeireviers Ribnitz-Damgarten, Marco Stoll. Anders als die Einsatzleitstelle in Neubrandenburg am Samstagabend gegenüber der OZ angab, habe es seitens der Polizei weder Anzeigen gegeben noch seien Verwarngelder ausgesprochen worden. Eventuelle Maßnahmen würde das Ordnungsamt der Stadtverwaltung einleiten.

Der „Lange Samstag“ in Ribnitz-Damgarten war ein Einkaufsnachmittag mit verlängerten Öffnungszeiten der Geschäfte in der Innenstadt. Dazu gab es einen kleinen Weihnachtsmarkt. Die Organisatoren hatten im Vorfeld „weihnachtliche Stimmung, Nikolaus-Rabatte, Glühwein und Mutzen“ angekündigt. Auch der Weihnachtsmann sollte vorbeikommen.

Große Menschenmengen: „Sind lieber wieder gegangen“

„Gefühlt war die ganze Stadt auf den Beinen“, berichtete eine Besucherin der OZ, deren Name nicht veröffentlicht werden soll. „Ich hatte nicht den Eindruck, dass jedes Geschäft die Personenzahl unter Kontrolle hatte.“ Es habe sich für sie aber nicht voller angefühlt, als an einem Wochenende in der Kröpeliner Straße in Rostock. Grundsätzlich habe sie den Nachmittag aber als schön empfunden.

Lesen Sie auch

Eine weitere Besucherin erzählte, dass sie ebenfalls zu der Veranstaltung am Ribnitzer Markt wollte. „Wir sind recht spät gekommen. Als wir gesehen haben, dass vor jedem Stand größere Menschenmengen standen, sind wir lieber wieder gegangen.“

Fußgängerzone in der Stadt

Geschenke vom Weihnachtsmann gab es nur mit Abstand. Quelle: Susanne Retzlaff

Dabei hatten die Organisatoren die Vorgaben umgesetzt: Geöffnete Geschäfte, geschmückte Büdchen, gegrillte Würstchen und Glühwein, Tannenbaum und dezenter Lichterschmuck, aber auch Masken, Einlasskontrollen und Abstandsregeln.

Zur Fußgängerzone verwandelt, lockte die Shoppingmeile zahlreiche Neugierige aus Ribnitz-Damgarten und Umgebung in die Innenstadt. Auf der Suche nach Geschenken, Mitbringseln und Vorfreude auf Weihnachten bummelten sie zwischen den rund fünfzehn mit reichlich Abstand in zwei Reihen auf Lücke gestellten Ständen und bewunderten Körbe, Kleider und Kürbisse, Honig, Öle und feine Tropfen, Kerzen, Karten und Kunsthandwerk, Schmuck, Schals, Schuhe und vieles mehr.

Von Timo Richter, Alexander Müller und Susanne Retzlaff