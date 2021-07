Rostock

Fast 1500 Schülerinnen und Schüler haben in diesem Jahr in der Region Rostock ihre Abschlusszeugnisse erhalten, darunter auch die Absolventen der Rostocker Berufsschulen. Die OSTSEE-ZEITUNG war bei der feierlichen Übergabe an den Schulen für Dienstleistung und Gewerbe, für Technik und für Wirtschaft und hat den Moment in einem letzten Klassenfoto festgehalten.

Hier finden Sie die Bilder:

Zur Galerie In dieser Galerie finden Sie die Abschlussfotos der Beruflichen Schulen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock für Dienstleistung und Gewerbe, für Technik und für Wirtschaft.

Viel Spaß beim Stöbern und alles Gute für die Zukunft wünscht Ihre OSTSEE-ZEITUNG.

Hinweis: Einige Schulen haben sich nicht an der Aktion beteiligt.

Von Thomas Mandt