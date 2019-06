Ribnitz-Damgarten

54 Schüler des Richard-Wossidlo-Gymnasiums in Damgarten erhielten am Sonnabend im feierlichen Rahmen ihre Abschlusszeugnisse. „Ich wünsche ihnen, dass sie ihre Flügel weit ausspannen. Das Universum wartet auf sie“, sagte Schulleiterin Sigrid Schermuk, die auch die besonderen Leistungen einiger Schüler hervorhob. „Auch in diesem Jahrgang gab es wieder viele große Sterne zu beobachten.“ Damit meine sie aber nicht nur die vielen guten schulischen Leistung, sondern auch das Engagement außerhalb des Unterrichts. Schüler, die beispielsweise bei Feierlichkeiten als Solisten auftraten, sich bei der Schülerzeitung engagierten, in der Schülervertretung aktiv waren oder die die Schule bei Wettbewerben vertraten.

Der Notendurchschnitt des Jahrgangs 2019 liege bei 2,39. „Ein hervorragendes Ergebnis“, hob die Schulleiterin hervor. Ein Drittel der Schüler habe eine eins vor dem Komma und 19 eine zwei. Gleich zwei Schüler schafften die Traumnote von 1,0 – Emilia Speck und Samuel Taubenheim.

Die beiden verbindet auch ein gemeinsamer Berufswunsch. Die 18-Jährigen wollen nach einem Jahr im Ausland Medizin studieren. Während Samuel als Au-pair nach Australien geht, verschlägt es Emilia Speck nach Taiwan. „Ich werde dort ein Jahr lang ehrenamtlich für das Berliner Missionswerk arbeiten und mich unter anderem um behinderte Kinder kümmern.“ Der Berufswunsch der Ribnitz-Damgartenerin stehe schon lange fest. „Meine Eltern sind beide Ärzte. Ich möchte auf jeden Fall Chirurgin werden.“ Studieren möchte sie am liebsten in Greifswald. „Dort kann ich meine beiden Hobbys surfen und reiten super verbinden“, verrät die Abiturientin.

Zur Galerie 54 Schüler bekamen am Sonnabend im Richard-Wossidlo-Gymnasium ihre Zeugnisse überreicht, einige von ihnen wurde für besondere Leistungen ausgezeichnet.

Hannes Lüder erhielt den Abiturpreis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Für die besten Leistungen im Fach Informatik wurden gleich drei Schüler des Jahrgangs ausgezeichnet, Rebecca Tschakste, Johann Zierke und Paul Schreiber.

Für die Zukunft wünschte Sigrid Schermuk den Schülern viel Erfolg und mahnte. „Wer aufhört zu denken, muss alles glauben. Ich erwarte von ihnen, dass sie Teil der Mannschaft werden und nicht nur blinde Passagiere. Erfolg liegt in den allermeisten Fällen hinter der Komfortzone.“

Die beiden Abiturienten Emilia Speck und Joris Pieper drückten es in ihrer Rede so aus: „Für uns ist es Zeit, die Welt zu retten. Wir wünschen unseren Kameraden, wie es Frau Schermuk formulieren würde, maximale Erfolge.“ Ein großer Dank ging auch an die Eltern, Mitschüler, die Schulleitung und die Lehrer. „Vor allem die gegenseitige Unterstützung hat uns zum Ziel gebracht. Das Abitur ist ein Gemeinschaftswerk“, sagte Emilia Speck.

Anika Wenning